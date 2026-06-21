DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre Nueva Zelanda vs. Egipto EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 21 de junio desde las 8:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 7:00 p.m. y en España a las 3:00 a.m. del lunes 22. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ESPN y Disney Plus también tienen los derechos de televisación.

Por el Mundial 2026, Nueva Zelanda vs. Egipto se miden por la fase de grupos. (Video: Selección de Egipto)

¿Cómo ver Nueva Zelanda vs. Egipto por DSports?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Nueva Zelanda y Egipto a través de DSports, una de las señales deportivas de referencia para la cobertura del Mundial 2026 en Latinoamérica. El canal ofrecerá la transmisión en vivo del encuentro, además de una programación especial con análisis, comentarios y toda la información relacionada con la Copa del Mundo.

¿Cómo ver Nueva Zelanda vs. Egipto por DIRECTV?

Los clientes de DIRECTV podrán acceder a DSports directamente desde la grilla de canales de su servicio de televisión satelital. De esta manera, tendrán la posibilidad de disfrutar del encuentro en vivo desde la comodidad de su hogar y con cobertura especializada durante toda la jornada mundialista.

¿Cómo ver Nueva Zelanda vs. Egipto por DGO?

Otra alternativa es DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV. Los usuarios con acceso al servicio podrán seguir el partido en vivo desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV, siempre que dispongan de una conexión estable a internet.

¿Cómo ver DSports desde el celular para seguir Nueva Zelanda vs. Egipto?

Los usuarios de Android y iPhone pueden descargar la aplicación de DGO e iniciar sesión con sus credenciales para acceder a la transmisión en directo del partido. Esta opción resulta ideal para quienes desean seguir el Mundial mientras están fuera de casa.

¿Cómo ver DSports en Smart TV para el Nueva Zelanda vs. Egipto?

Las personas que cuenten con un Smart TV compatible podrán instalar la aplicación de DGO y disfrutar del encuentro en pantalla grande. Así podrán vivir cada jugada con una experiencia muy similar a la de la televisión tradicional.

¿Cómo ver Nueva Zelanda vs. Egipto por DSports desde una computadora?

La transmisión también estará disponible desde el sitio web de DGO. Los aficionados podrán ingresar desde una laptop o computadora para seguir el partido en vivo y acceder a contenidos adicionales relacionados con el Mundial 2026.

¿Cómo ver DSports desde una tablet?

Las tablets representan otra excelente alternativa para seguir el compromiso. Con la aplicación de DGO instalada, los usuarios podrán disfrutar de la transmisión en cualquier lugar con acceso a internet.

¿Qué cobertura especial ofrece DSports durante el Mundial 2026?

Además de los partidos en vivo, DSports suele ofrecer previas, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas, resúmenes y programas especiales dedicados a la Copa del Mundo, brindando una experiencia más completa para los aficionados al fútbol.

¿Por qué ver Nueva Zelanda vs. Egipto por DSports?

Gracias a su presencia en DIRECTV y DGO, DSports permite seguir el Mundial 2026 desde televisión satelital, celulares, tablets, computadoras y Smart TV, convirtiéndose e