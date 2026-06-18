Tabla de posiciones del Mundial 2026 durante la fecha 2 de la fase de grupos. (Foto: Getty Images)
Tabla de posiciones del Mundial 2026 durante la fecha 2 de la fase de grupos. (Foto: Getty Images)

El entra en una etapa decisiva con el inicio de la segunda fecha de la fase de grupos. Después de una primera jornada que dejó goleadas, sorpresas y varios resultados inesperados, las selecciones vuelven al campo con la posibilidad de acercarse a la clasificación o complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar a los . A diferencia de la fecha inaugural, donde todavía existía margen de error, los encuentros que comienzan hoy tendrán un peso mucho mayor en la lucha por los primeros puestos de cada grupo.

La actividad de esta segunda jornada arrancará con los Grupos A y B. República Checa y Sudáfrica protagonizarán un duelo de urgencias luego de haber caído en sus respectivos estrenos, por lo que ambos necesitan sumar para mantenerse con opciones de clasificación. Más tarde, Suiza enfrentará a Bosnia y Herzegovina en un partido que podría comenzar a definir el liderazgo del Grupo B y perfilar a uno de los candidatos a avanzar a la siguiente ronda.

Durante la noche también entrarán en acción dos de los países anfitriones. Canadá buscará dar un paso fundamental hacia los dieciseisavos de final cuando se enfrente a Qatar, mientras que México tendrá una exigente prueba frente a Corea del Sur en el encuentro más atractivo de la jornada. Los mexicanos llegan fortalecidos tras vencer a Sudáfrica en el partido inaugural y saben que una nueva victoria los dejaría muy cerca de asegurar su clasificación.

La primera fecha dejó varios resultados que aumentaron el interés por esta segunda jornada. Colombia arrancó con autoridad al derrotar 3-1 a Uzbekistán y tomó el liderato del Grupo K, mientras que Portugal decepcionó al igualar 1-1 frente a República Democrática del Congo, un resultado que obliga a los lusos a reaccionar en sus próximos compromisos para evitar complicaciones tempranas.

Otro de los equipos que comenzó con fuerza fue Inglaterra, que derrotó 4-2 a Croacia en uno de los partidos más entretenidos del torneo hasta el momento. Los ingleses confirmaron su condición de candidatos gracias a una destacada actuación de Harry Kane y afrontarán la segunda fecha con la oportunidad de acercarse a la clasificación anticipada.

Las grandes selecciones también empiezan a mirar de reojo los compromisos que se aproximan en esta segunda fecha. Argentina, vigente campeona del mundo, se prepara para enfrentar a Austria en un partido clave por el Grupo J después de haber iniciado su camino con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia. El conjunto de Lionel Scaloni buscará mantener el liderato y asegurar prácticamente su presencia en la siguiente ronda.

Francia, otra de las favoritas al título, tendrá como rival a Irak por el Grupo I. Los franceses comenzaron con triunfo por 3-1 sobre Senegal y ahora intentarán sumar tres puntos más para consolidarse en la cima de su zona. El encuentro aparece como una buena oportunidad para que los galos ratifiquen las sensaciones positivas que dejaron en su debut.

En el Grupo K, Portugal tendrá la obligación de doblegar a Uzbekistán si quiere recuperar terreno luego de su empate sin goles frente a la República Democrática del Congo; de perder o volver a empatar, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo podría tener serios problemas para avanzar a la siguiente ronda. Colombia, por su parte, enfrentará a RD Congo para buscar asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

Tabla de posiciones del Mundial 2026:

Grupo A

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
México11002o23
Corea del Sur11002113
República Checa100012-10
Sudáfrica100002-20

Grupo B

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Suiza10101101
Canadá10101101
Qatar10101101
Bosnia10101101

Grupo C

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Escocia11001013
Marruecos10101111
Brasil10101111
Haití100101-10

Grupo D

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Estados Unidos11004133
Australia11002023
Turquía100102-20
Paraguay100114-30

Grupo E

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Alemania11007163
Costa de Marfil11001013
Ecuador100101-10
Curazao100117-60

Grupo F

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Suecia11005143
Japón10102201
Países Bajos10102201
Túnez100115-40

Grupo G

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Bélgica10101101
Egipto10101101
Irán10102201
Nueva Zelanda10102201

Grupo H

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Uruguay10101101
Arabia Saudita10101101
España10100001
Cabo Verde10100001

Grupo I

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Noruega11004133
Francia11003123
Senegal100100-20
Irak100113-30

Grupo J

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Argentina11003033
Austria11003123
Jordania100113-20
Argelia100103-30

Grupo K

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Colombia11003123
Portugal10101101
RD Congo10101101
Uzbekistán100113-20

Grupo L

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Inglaterra11004223
Ghana11001013
Panamá100101-10
Croacia100124-20

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