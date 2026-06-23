transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo L del . El encuentro se disputará en el Toronto Stadium y podrá verse a través de DGO en distintos países de Latinoamérica. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento? En Panamá arrancará a las 6:00 p.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a la misma hora. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil el partido iniciará a las 8:00 p.m., mientras que en Croacia será la 1:00 a.m. del miércoles 24 de junio. TVMax, TVN y RPC son las otras opciones para seguir este importante compromiso.

Panamá vs. Croacia se enfrentan por la fecha 2 del Mundial. (Video: Selección de Panamá)
Panamá vs. Croacia se enfrentan por la fecha 2 del Mundial. (Video: Selección de Panamá)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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