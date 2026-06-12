DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre Paraguay vs. Estados Unidos EN VIVO y EN DIRECTO, este viernes 12 de junio desde las 8:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 7:00 p.m. y en España a las 3:00 a.m. del sábado 13. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Unicanal, Trece, GEN y ESPN (Disney Plus) son las otras opciones para mirar este cruce.

Paraguay vs. Estados Unidos se enfrentan por el Mundial 2026. (Video: Albirroja)

¿Cómo ver DSports por cable para seguir el Paraguay vs. Estados Unidos?

Los aficionados que deseen ver el partido entre Paraguay vs. Estados Unidos por la primera fecha del Mundial 2026 podrán hacerlo a través de DSports, señal disponible en la grilla de televisión satelital de DIRECTV. El canal transmite la cobertura completa del torneo, incluyendo la previa, el minuto a minuto y el análisis posterior al encuentro. Para acceder a la señal, los usuarios deberán contar con un plan activo de DirecTV que incluya los canales deportivos de DSports.

¿Cómo ver DSports por streaming para seguir el Paraguay vs. Estados Unidos?

Otra alternativa para disfrutar del encuentro entre Paraguay y Estados Unidos es mediante la plataforma de streaming DGO, servicio digital que permite acceder en vivo a la programación de DSports desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV. Los usuarios solo necesitan una suscripción activa y conexión a internet para seguir todas las incidencias del Mundial 2026 desde cualquier lugar, con acceso a la misma cobertura que ofrece la señal televisiva.

¿Cómo ver DSports en Paraguay para ver el Paraguay vs. Estados Unidos?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el duelo entre Paraguay y Estados Unidos a través de DSports, señal exclusiva de DirecTV. Además de la transmisión por televisión satelital, el encuentro también estará disponible mediante la plataforma de streaming DGO, accesible desde celulares, computadoras, tablets y Smart TV.

¿Cómo ver DSports en Perú para ver el Paraguay vs. Estados Unidos?

En Perú, DSports forma parte de la oferta de DirecTV y transmitirá el partido entre Paraguay y Estados Unidos con cobertura completa del Mundial 2026. Los usuarios también podrán acceder a la señal mediante DGO, servicio que permite ver el contenido en vivo por internet desde múltiples dispositivos.

¿Cómo ver DSports en Colombia para ver el Paraguay vs. Estados Unidos?

Los aficionados en Colombia podrán disfrutar del encuentro por DSports a través de DirecTV. Asimismo, quienes prefieran verlo online podrán hacerlo mediante DGO, que ofrece acceso a los canales DSports en vivo y a toda la programación especial de la Copa del Mundo.

¿Cómo ver DSports en Argentina para ver el Paraguay vs. Estados Unidos?

En Argentina, el partido podrá verse por DSports, disponible para los clientes de DIRECTV. También existe la opción de seguir la transmisión por streaming mediante DGO, plataforma que permite acceder a los canales deportivos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Cómo ver DSports en México para ver el Paraguay vs. Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que deseen seguir el Paraguay vs. Estados Unidos podrán hacerlo mediante DGO, plataforma que cuenta con disponibilidad en México y ofrece acceso a los canales DSports en línea. La programación incluye la cobertura del Mundial 2026 y otros eventos internacionales de primer nivel.

¿Cómo ver DSports en Ecuador para ver el Paraguay vs. Estados Unidos?

En Ecuador, DSports transmitirá el encuentro a través de DIRECTV, mientras que los usuarios también podrán acceder a la señal mediante DGO. Ambas opciones permiten seguir en vivo el Mundial 2026 y la cobertura especial previa y posterior a cada partido.

¿Cómo ver DSports en España para ver el Paraguay vs. Estados Unidos?

DSports no opera de forma oficial en España. Sin embargo, los aficionados que residan en territorio español deberán recurrir a las plataformas y cadenas que poseen los derechos de transmisión del Mundial 2026 en ese país, ya que DGO está orientado principalmente al mercado latinoamericano.

¿Cómo ver DSports en Venezuela para ver el Paraguay vs. Estados Unidos?

Los aficionados venezolanos podrán acceder a DSports mediante los servicios asociados a DIRECTV y diferentes operadores que ofrecen la señal deportiva. Además, existen alternativas de acceso digital a los canales DSports para seguir los 104 partidos del Mundial 2026 desde dispositivos conectados a internet.