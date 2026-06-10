Paraguay vs. Estados Unidos jugarán este viernes 12 de junio, en la apertura del Grupo D del Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

La albirroja inicia su aventura mundialista ante la favorita de su serie, que jugó partidos de alto nivel competitivo y se perfila como una gran amenaza y favorito ante los dirigidos por el entrenador Gustavo Alfaro.

Mientras que Paraguay cerró su etapa de preparación con goleada en Asunción ante Nicaragua por 4-0, Estados Unidos programó dos amistosos ante Alemania y Senegal. Fue derrota por 2-1 ante los europeos y victoria por 3-2 sobre los africanos.

La última vez que se enfrentaron fue en un amistos disputado en noviembre de 2025, con triunfo de 2-1 a favor de los norteamericanos con goles de Giovanni Reyna y Folarin Balogun. En tanto, la única anotación de los albirrojos fue obra de Álex Arce.

Paraguay integra el Grupo D del Mundial y comparte la serie, además del anfitrión Estados Unidos, con las selecciones de Turquía y Australia. Es una serie muy competitiva, pero desde Asunción confían en el trabajo de Alfaro y sus dirigidos para repetir grandes campañas internacionales.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Estados Unidos en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido entre Paraguay vs. Estados Unidos a través de Telefuturo, Tigo Sports, GEN y la plataforma Tigo Sports App, señales que cuentan con cobertura oficial del Mundial 2026 y de los encuentros de la Albirroja.

¿En qué canal ver Paraguay vs. Estados Unidos en México?

En México, la transmisión del encuentro entre Paraguay vs. Estados Unidos estará disponible por Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7 y la plataforma ViX, que ofrecerán una amplia cobertura de la Copa del Mundo 2026.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Estados Unidos en Perú?

Los hinchas peruanos podrán ver el compromiso entre Paraguay vs. Estados Unidos mediante América TV, América TVGO, DSports y DGO, además de otras plataformas con derechos para transmitir el Mundial 2026.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Estados Unidos en Argentina?

En Argentina, el partido entre Paraguay vs. Estados Unidos podrá verse por Telefe, TyC Sports, DSports, DGO y Mi Telefe, opciones que transmitirán los principales encuentros del certamen.

¿Cómo ver Paraguay vs. Estados Unidos en Colombia?

Los aficionados colombianos tendrán acceso a la transmisión del duelo entre Paraguay vs. Estados Unidos a través de Caracol Televisión, Canal RCN, Caracol Play, DSports y DGO, con cobertura especial de la fase de grupos.

¿En qué canal pasan Paraguay vs. Estados Unidos en Uruguay?

En territorio uruguayo, el encuentro entre Paraguay vs. Estados Unidos será transmitido por Canal 5, DSports y DGO, además de servicios de streaming autorizados para emitir el Mundial 2026.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Estados Unidos en Ecuador?

Los seguidores ecuatorianos podrán disfrutar del partido entre Paraguay vs. Estados Unidos por Teleamazonas, DSports, DGO y las plataformas digitales habilitadas para la cobertura de la Copa del Mundo.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Estados Unidos en España?

En España, el compromiso entre Paraguay vs. Estados Unidos estará disponible a través de La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN y Movistar Plus+, operadores con derechos para emitir el Mundial 2026.

¿Qué canales transmiten Paraguay vs. Estados Unidos en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el debut de su selección por FOX, FS1 y FOX One en inglés, mientras que Telemundo, Universo y Peacock ofrecerán la transmisión en español. Esta será una de las mayores audiencias de la primera jornada del Mundial 2026 al tratarse del anfitrión del torneo.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Estados Unidos?

El choque entre Paraguay vs. Estados Unidos está programado para este viernes 5 de junio desde la 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 3:00 a.m. del sábado.

Alineaciones probables:

Estados Unidos (Mauricio Pochettino): Matt Freese; Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards, Sergiño Dest, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman; Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Matt Freese; Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards, Sergiño Dest, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman; Christian Pulisic y Folarin Balogun. Paraguay (Gustavo Alfaro): Roberto Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Mauricio Magalhaes; Miguel Almirón y Antonio Sanabria

Los convocados de Paraguay al Mundial:

Porteros: Orlando Gill, Roberto Fernández y Gastón Olveira.

Orlando Gill, Roberto Fernández y Gastón Olveira. Defensores: Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, José Canale, Omar Alderete, Alexandro Maidana y Fabián Balbuena.

Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, José Canale, Omar Alderete, Alexandro Maidana y Fabián Balbuena. Mediocampistas: Diego Gómez, Mauricio Magalhães, Damián Bobadilla, Braian Ojeda, Andrés Cubas, Matías Galarza y Alejandro Gamarra.

Diego Gómez, Mauricio Magalhães, Damián Bobadilla, Braian Ojeda, Andrés Cubas, Matías Galarza y Alejandro Gamarra. Delanteros: Gustavo Caballero, Ramón Sosa, Alex Arce, Isidro Pitta, Gabriel Ávalos, Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria.

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