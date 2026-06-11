DIRECTV (DSports) transmitirá la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 11 de junio desde las 12:30 p.m., antes del puntapié inicial en el partido entre México vs. Sudáfrica. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? La inauguración de la Copa del Mundo empezará a las 11:30 a.m. en México, con una hora más en Perú, Colombia y Ecuador, y tres horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Todo se desarrollará en el Estadio Ciudad de México, también conocido como el Azteca.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se podrá ver por las señales de ESPN, Disney Plus, DIRECTV, DSports, DGO, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y TUDN. (Video: FIFA)

¿Cómo ver la inauguración del Mundial 2026 por DSports en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir la ceremonia inaugural del Mundial 2026 a través de DSports, disponible para clientes de DIRECTV, y también mediante la plataforma de streaming DGO. La señal deportiva transmitirá la cobertura completa desde el Estadio Azteca, incluyendo la previa, el show artístico y el partido inaugural del torneo. Además, DSports ofrecerá todos los encuentros de la Copa del Mundo.

¿Cómo ver la inauguración del Mundial 2026 por DSports en Argentina?

En Argentina, la inauguración del Mundial podrá verse por DSports a través de DIRECTV y DGO. La cadena deportiva contará con una cobertura especial desde México y será una de las plataformas que emitirá los 104 partidos del torneo, incluyendo encuentros exclusivos durante la fase de grupos.

¿Cómo ver la inauguración del Mundial 2026 por DSports en Uruguay?

Los hinchas uruguayos tendrán acceso a la ceremonia inaugural mediante DSports y DGO, con transmisión en vivo desde el Estadio Azteca. La señal deportiva también ofrecerá programación especial, análisis y seguimiento permanente de la Copa del Mundo durante las 24 horas.

¿Cómo ver la inauguración del Mundial 2026 por DSports en Colombia?

En Colombia, DSports transmitirá la inauguración del Mundial 2026 tanto por televisión satelital como mediante la plataforma DGO. Los usuarios también podrán acceder a la cobertura a través de Paramount+, gracias a la alianza establecida para emitir la totalidad de los partidos del campeonato.

¿Cómo ver la inauguración del Mundial 2026 por DSports en Ecuador?

La ceremonia inaugural podrá seguirse en Ecuador por las señales DSports, DSports 2 y DSports+, disponibles en DIRECTV, DGO y Paramount+. La cobertura incluirá la previa, el espectáculo de apertura y el debut mundialista de México frente a Sudáfrica.

¿Cómo ver la inauguración del Mundial 2026 por DSports en Paraguay?

Los aficionados paraguayos que cuenten con DIRECTV podrán disfrutar de la inauguración del Mundial 2026 mediante la señal de DSports y la plataforma DGO. La cobertura incluirá todos los detalles de la ceremonia de apertura y el partido inaugural, con una programación especial dedicada al arranque de la Copa del Mundo.