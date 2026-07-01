transmitirá el compromiso entre EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 1 de julio desde las 11:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la ? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 10:00 a.m. y en España a las 6:00 p.m.. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ESPN (Disney Plus) es otra de las opciones para mirar este cruce que tendrá a Harry Kane como mayor atractivo.

DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium televisarán el partido entre Inglaterra vs. RD Congo. (Video: FA)
DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium televisarán el partido entre Inglaterra vs. RD Congo. (Video: FA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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