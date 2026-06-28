La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y ya quedaron definidos los 32 equipos que disputarán los dieciseisavos de final, una instancia que se jugará por primera vez en la historia del torneo tras la ampliación a 48 selecciones. A partir de esta ronda, cada partido será de eliminación directa y no habrá margen de error para las selecciones. Conoce cuándo comenzarán los dieciseisavos de final y cómo se definirán los clasificados a los octavos de final del campeonato.

De acuerdo con el formato oficial de la FIFA, avanzaron los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros. A partir de esta ronda, todos los encuentros serán de eliminación directa: el ganador avanza y el perdedor queda fuera del certamen.

Entre los cruces más atractivos destacan Alemania vs. Paraguay, Brasil vs. Japón, Francia vs. Suecia, Países Bajos vs. Marruecos, Argentina vs. Cabo Verde, España vs. Austria, Portugal vs. Croacia y Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

Los partidos de los dieciseisavos de final se disputarán entre el 28 de junio y el 3 de julio en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá. Los 16 vencedores avanzarán a los octavos de final, programados del 4 al 7 de julio.

¿Qué selecciones ya están en octavos de final?

Por el momento, ninguna selección tiene asegurado su lugar en los octavos de final. Los cruces se definirán una vez concluyan los 16 partidos correspondientes a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Estas serán las llaves que determinarán a los clasificados a la siguiente instancia del torneo:

Ganador (Alemania vs. Paraguay) vs. Ganador (Francia vs. Suecia)

Ganador (Sudáfrica vs. Canadá) vs. Ganador (Países Bajos vs. Marruecos)

Ganador (Portugal vs. Croacia) vs. Ganador (España vs. Austria)

Ganador (Estados Unidos vs. Bosnia) vs. Ganador (Bélgica vs. Senegal)

Ganador (Brasil vs. Japón) vs. Ganador (Costa de Marfil vs. Noruega)

Ganador (México vs. Ecuador) vs. Ganador (Inglaterra vs. RD Congo)

Ganador (Argentina vs. Cabo Verde) vs. Ganador (Australia vs. Egipto)

Ganador (Suiza vs. Argelia) vs. Ganador (Colombia vs. Ghana)

¿Dónde ver los dieciseisavos del Mundial 2026?

En Sudamérica, los encuentros del Mundial 2026 son transmitidos por DIRECTV Sports (DSports) y DGO, mientras que varios compromisos también pueden verse mediante ESPN y Disney+, según la programación de cada país y los derechos de transmisión.

Con la llegada de la fase de eliminación directa, cada partido será una verdadera final. En caso de empate tras los 90 minutos, se disputará tiempo suplementario y, si persiste la igualdad, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.

El camino hacia el título mundial ya está en marcha. Las selecciones supervivientes buscarán superar esta nueva ronda para instalarse entre las 16 mejores del campeonato y seguir soñando con levantar el trofeo el próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

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