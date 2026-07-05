DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a los octavos de final del . El partido se disputará este domingo 5 de julio desde las 7:00 p.m. en México. ¿A qué hora comenzará en el resto de países? En Perú, Colombia y Ecuador iniciará a las 8:00 p.m.; en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay será a las 10:00 p.m.; mientras que en España arrancará a las 3:00 a.m. del lunes 6 de julio. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! TV Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX y ESPN (Disney Plus Premium) son las otras opciones para seguir este atractivo encuentro.

México vs. Inglaterra se enfrentarán por los octavos del Mundial 2026. (Video: Selección de México)
México vs. Inglaterra se enfrentarán por los octavos del Mundial 2026. (Video: Selección de México)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC