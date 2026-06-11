Desde el Estadio Azteca, México vs. Sudáfrica juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la fecha 1 del Mundial 2026. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el territorio mexicano, este duelo se verá por la señal de DIRECTV, además de Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, TUDN y ESPN. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este jueves 11 de junio desde las 2:00 p.m. (horario de Perú, con una hora menos en México, y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

México se enfrenta a Sudáfrica en el primer partido del Mundial. (Video: Selección de México)

¿Cómo ver DIRECTV para seguir el México vs. Sudáfrica desde México?

En México, el partido entre la selección mexicana y Sudáfrica podrá seguirse a través de DIRECTV, además de las señales de Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, TUDN y ESPN. Los aficionados también podrán acceder a la cobertura mediante las plataformas digitales y servicios de televisión autorizados para transmitir el Mundial 2026.

¿Cómo ver DIRECTV para seguir el México vs. Sudáfrica desde Perú?

Los aficionados en Perú podrán ver la cobertura de DIRECTV a través de los operadores de televisión de pago que distribuyen la señal en el país. Además, esta plataforma ofrecerá la transmisión del encuentro y una amplia cobertura de la Copa del Mundo.

¿Cómo ver DIRECTV para seguir el México vs. Sudáfrica desde España?

En España, la disponibilidad de DIRECTV dependerá de los servicios internacionales que distribuyan la señal fuera de Latinoamérica. Debido a los derechos de transmisión, algunos contenidos pueden variar según el país, aunque existen alternativas para seguir la información y cobertura del Mundial 2026.

¿Cómo ver DIRECTV para seguir el México vs. Sudáfrica desde Argentina?

DIRECTV forma parte de la oferta de televisión por suscripción en Argentina y permitirá seguir la transmisión del encuentro entre México y Sudáfrica. Además, los usuarios tendrán acceso a la programación especial, análisis y cobertura relacionada con el torneo.

¿Cómo ver DIRECTV para seguir el México vs. Sudáfrica desde Colombia?

En Colombia, DIRECTV está disponible mediante distintos planes de televisión de pago y plataformas asociadas. Gracias a ello, los aficionados podrán disfrutar de la cobertura completa del partido entre México y Sudáfrica, correspondiente a la primera fecha del Mundial 2026.