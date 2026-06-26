DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este viernes 26 de junio desde las 10:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 9:00 p.m. y en España a las 5:00 a.m. del sábado 27 de junio. No recomendamos utilizar señales piratas para seguir este compromiso. América TV, América TVGO y ESPN son las otras opciones para mirar este cruce correspondiente a la tercera fecha del Mundial 2026.

Nueva Zelanda se enfrenta a Bélgica por el Mundial 2026. (Video: Selección de Nueva Zelanda)
Nueva Zelanda se enfrenta a Bélgica por el Mundial 2026. (Video: Selección de Nueva Zelanda)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC