DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 25 de junio desde las 6:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en Bolivia comenzará a las 7:00 p.m., en México a la 5:00 p.m. y en España a las 1:00 a.m. del día siguiente. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! América TV, Telefe, Caracol TV y TV Azteca 7 son las otras opciones para mirar este cruce.

DIRECTV, Países Bajos vs. Túnez online: ver cable vía DSports, DGO y ESPN en directo (Video: @onsoranje)
DIRECTV, Países Bajos vs. Túnez online: ver cable vía DSports, DGO y ESPN en directo (Video: @onsoranje)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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