DIRECTV (DSports) transmitirá Panamá vs. Ghana EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 17 de junio desde las 6:00 p.m. en Panamá, Perú, Colombia y Ecuador. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en Bolivia comenzará a las 7:00 p.m., en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay a las 8:00 p.m., y en México a las 5:00 p.m. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! TVN y RPC TV serán las principales opciones para seguir el debut de la selección panameña, mientras que ESPN y Disney Plus también transmitirán este cruce desde el Estadio Toronto.

Panamá vs. Ghana se enfrentan en el debut mundialista. (Video: Selección de Panamá)
Panamá vs. Ghana se enfrentan en el debut mundialista. (Video: Selección de Panamá)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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