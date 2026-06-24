transmitirá el compromiso entre EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 24 de junio desde las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la ? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a la 1:00 p.m. y en España a las 9:00 p.m. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! TV Azteca, TUDN, Canal 5 de Televisa, ViX Premium y ESPN (Disney Plus) son las otras opciones para mirar este cruce.

Bosnia vs. Qatar juegan por el Mundial 2026. (Video: @bih.reprezentacija)
Bosnia vs. Qatar juegan por el Mundial 2026. (Video: @bih.reprezentacija)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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