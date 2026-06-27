DirecTV (DGO) transmite el partido de Colombia vs. Portugal este sábado 27 de junio por la tercera fecha del grupo K de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
DirecTV (DGO) transmite el partido de Colombia vs. Portugal este sábado 27 de junio por la tercera fecha del grupo K de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

, ya clasificada tras su triunfo 1-0 sobre RD Congo, se prepara para un duelo decisivo ante Portugal por la tercera jornada del Grupo K del Mundial 2026, este sábado 27 de junio desde las 6:30 p. m. (hora de Bogotá) en el Hard Rock Stadium de Miami. Si estás en Sudamérica, podrás ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de DSports (DIRECTV Sports) y por streaming en la plataforma DGO, disponibles en países como Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela.

TL;DR del Colombia vs Portugal por el Mundial 2026

  • 📺 DSports EN VIVO
  • 💻 DGO EN VIVO
  • 🕐 Hora: 18:30 horas Bogotá / 19:30 horas ET
  • 🌎 Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026
  • ⚽ Colombia quiere asegurar el primer lugar en el grupo
  • 🥅 Portugal busca mantener su invicto

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Colombia vs Portugal por el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

  • Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
  • Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
  • Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
  • Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Guadalajara.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO
MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver DGO ONLINE, Colombia vs Portugal por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.

Pasos para ver Colombia vs Portugal en DGO

  1. Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial.
  2. Iniciar sesión con una cuenta activa.
  3. Seleccionar la señal de DSports.
  4. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

La plataforma es compatible con:

Computadoras

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Safari
  • Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

  • Android
  • iPhone

Tablets

  • Android
  • iPad

Smart TV y streaming

  • Samsung Smart TV
  • LG Smart TV
  • Android TV
  • Google TV
  • Roku
  • Apple TV
  • Amazon Fire TV Stick
  • Chromecast
Cristiano Ronaldo lidera la ofensiva en el partido de Portugal vs. Colombia por el Mundial 2026. Siga las transmisiones oficiales en directo a través de las señales de Fútbol Total TV y la plataforma digital DGO online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Cristiano Ronaldo lidera la ofensiva en el partido de Portugal vs. Colombia por el Mundial 2026. Siga las transmisiones oficiales en directo a través de las señales de Fútbol Total TV y la plataforma digital DGO online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Fecha: Sábado 27 de junio de 2026
  • Partido: Colombia vs. Portugal, por la jornada 3 del Grupo K del Mundial 2026
  • Hora: 18.30 horas Bogotá, 19:30 horas ET / 16:30 horas PT
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DGO
  • Lugar: Estadio Chivas
  • Ciudad: Hard Rock Stadium, Miami
  • País: Estados Unidos
GOL CARACOL, CANAL RCN, WIN SPORTS y DIRECTV EN VIVO - ver partido Colombia vs. Portugal por TV y Online | Mundial | VIDEO
Colombia y Portugal se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo K desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC