El Hard Rock Stadium de Miami Gardens será escenario de uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026. Colombia y Portugal se enfrentan este sábado 27 de junio, a partir de las 18:30 horas de Bogotá (7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT), en un compromiso que tendrá todas las miradas puestas sobre dos de las grandes figuras del torneo: Luis Díaz y Cristiano Ronaldo.
La selección cafetera intentará asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final frente a una Portugal que llega con el objetivo de confirmar su favoritismo y terminar la fase de grupos en lo más alto de la tabla. Con ambos equipos peleando por posiciones clave, se espera un encuentro de alto nivel entre dos selecciones con gran poder ofensivo.
En Colombia, el encuentro podrá verse EN VIVO por Caracol TV, RCN Televisión y DIRECTV Sports Colombia.
En Estados Unidos, la cobertura estará disponible mediante FOX Network y Telemundo.
España contará con la transmisión de TVE La 1, DAZN y Movistar+, mientras que en México los aficionados podrán seguir el partido por Canal 5, TUDN y Azteca 7.
Además, en gran parte de Latinoamérica habrá cobertura a través de DIRECTV Sports, Paramount Plus, ESPN (Disney Plus) y diversas señales nacionales autorizadas.
¿A qué hora juega y en qué canal transmite Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|Colombia
|6:30 p.m.
|Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports Colombia
|Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|España
|01:30 a.m. (28 de junio)
|TVE La 1, DAZN, Movistar+
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial
|México (CT)
|5:30 p.m.
|Canal 5, TUDN, Azteca 7
|ViX, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo
|Estados Unidos (ET)
|7:30 p.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Estados Unidos (PT)
|4:30 p.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Argentina
|8:30 p.m.
|DIRECTV Sports Argentina
|DGO, Paramount+
|Chile
|7:30 p.m.
|Chilevisión, DIRECTV Sports Chile
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Perú
|6:30 p.m.
|América TV, DIRECTV Sports Perú
|América TVGO, DGO, Paramount+
|Ecuador
|6:30 p.m.
|Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Uruguay
|8:30 p.m.
|Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay
|AUF TV, DGO, Paramount+
|Venezuela
|7:30 p.m.
|DIRECTV Sports Venezuela
|DGO, Disney+ Premium
|Paraguay
|7:30 p.m.
|Unicanal
|—
|Bolivia
|7:30 p.m.
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia
|Entel TV
|Costa Rica
|5:30 p.m.
|Teletica Canal 7
|TDMAX
|Guatemala
|5:30 p.m.
|Tigo Sports Guatemala
|ViX
|Honduras
|5:30 p.m.
|Canal 5 Televicentro
|Tigo Sports Honduras, ViX
|El Salvador
|5:30 p.m.
|Canal 4 TCS
|TCS GO, ViX
|Panamá
|6:30 p.m.
|RPC TV, TVMax
|Medcom GO, ViX
|República Dominicana
|7:30 p.m.
|Pio Deportes
|ViX
Canales de FOX, Telemundo y Telemundo Deportes para ver Colombia vs. Portugal EN VIVO en Estados Unidos
Los aficionados en Estados Unidos contarán con distintas alternativas para seguir el encuentro entre Colombia y Portugal. La señal en inglés estará a cargo de FOX Network, mientras que Telemundo ofrecerá la transmisión en español. En streaming, el partido podrá verse por FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo. Además, la cobertura radial estará disponible mediante SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
|Ciudad
|TV
|Streaming
|Nueva York
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Miami
|FOX, Telemundo 51
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Orlando
|FOX, Telemundo 31
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Tampa
|FOX, Telemundo 49
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Atlanta
|FOX, Telemundo 47.2
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Chicago
|FOX, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Dallas
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Houston
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Los Ángeles
|FOX, Telemundo 52
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Phoenix
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Colombia llega a esta tercera jornada con la oportunidad de confirmar su presencia en la fase eliminatoria del Mundial 2026, mientras que Portugal buscará cerrar la fase de grupos con una nueva victoria. El duelo entre Luis Díaz y Cristiano Ronaldo promete ser uno de los grandes atractivos de una jornada que podría definir el futuro de ambos equipos en el torneo.
Horarios para ver el partido Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026
El partido entre Colombia y Portugal por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará este sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida. A continuación, consulta los horarios oficiales para Colombia, Estados Unidos, España, México y el resto de países de Latinoamérica.
|País
|Hora
|Colombia
|6:30 p.m.
|Estados Unidos (ET)
|7:30 p.m.
|Estados Unidos (CT)
|6:30 p.m.
|Estados Unidos (MT)
|5:30 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|4:30 p.m.
|México (CT)
|5:30 p.m.
|España
|01:30 a.m. del domingo 28 de junio
|Argentina
|8:30 p.m.
|Chile
|7:30 p.m.
|Perú
|6:30 p.m.
|Ecuador
|6:30 p.m.
|Venezuela
|7:30 p.m.
|Uruguay
|8:30 p.m.
|Paraguay
|7:30 p.m.
|Bolivia
|7:30 p.m.
|Costa Rica
|5:30 p.m.
|Guatemala
|5:30 p.m.
|Honduras
|5:30 p.m.
|El Salvador
|5:30 p.m.
|Nicaragua
|5:30 p.m.
|Panamá
|6:30 p.m.
|República Dominicana
|7:30 p.m.
|Puerto Rico
|7:30 p.m.
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Estados Unidos?
Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido Colombia vs. Portugal EN VIVO este sábado 27 de junio por la tercera jornada del Grupo K del Mundial FIFA 2026 a través de la señal de FOX Network en inglés y Telemundo en español. Además, el encuentro estará disponible vía streaming mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo para computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en Estados Unidos
- FOX Network
- Telemundo
- FOX One (streaming)
- fuboTV (streaming)
- Telemundo Deportes En Vivo (streaming)
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en España?
En España, el duelo entre Colombia y Portugal por la tercera jornada del Grupo K del Mundial FIFA 2026 se podrá ver EN DIRECTO por TVE La 1, Movistar+ y DAZN. Los aficionados también tendrán la opción de seguir el encuentro online mediante RTVE Play, DAZN Spain y DAZN Mundial.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en España
- TVE La 1
- Movistar+
- DAZN
- RTVE Play (streaming)
- DAZN Spain (streaming)
- DAZN Mundial (streaming)
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Colombia?
Los aficionados colombianos podrán seguir el choque entre Colombia y Portugal EN VIVO por Caracol TV, RCN y DIRECTV Sports Colombia. En plataformas digitales, la transmisión estará disponible mediante Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en Colombia
- Caracol TV
- RCN
- DIRECTV Sports Colombia
- Caracol Play (streaming)
- Deportes RCN En Vivo (streaming)
- DGO (streaming)
- Disney+ Premium (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en México?
Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido Colombia vs. Portugal EN VIVO por Canal 5 Televisa, TUDN y Azteca 7. Asimismo, las plataformas ViX México, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo ofrecerán la cobertura online para computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en México
- Canal 5 Televisa
- TUDN
- Azteca 7
- ViX México (streaming)
- TUDN En Vivo (streaming)
- Azteca Deportes En Vivo (streaming)
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Argentina?
Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports Argentina. La transmisión digital estará disponible por DGO y Paramount+, permitiendo seguir todas las incidencias desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en Argentina
- DIRECTV Sports Argentina
- DGO (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Chile?
Chilevisión y DIRECTV Sports Chile serán las señales encargadas de transmitir EN VIVO el compromiso entre Colombia y Portugal. Además, los usuarios podrán acceder a la cobertura online mediante DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en Chile
- Chilevisión
- DIRECTV Sports Chile
- DGO (streaming)
- Disney+ Premium (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido podrá verse EN VIVO por América TV y DIRECTV Sports Perú. Los aficionados también tendrán acceso a la transmisión online mediante América TVGO, DGO y Paramount+.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en Perú
- América TV
- DIRECTV Sports Perú
- América TVGO (streaming)
- DGO (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Ecuador?
Los seguidores del Mundial FIFA 2026 en Ecuador podrán disfrutar del encuentro por Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador. Asimismo, la cobertura online estará disponible mediante DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en Ecuador
- Teleamazonas
- DIRECTV Sports Ecuador
- DGO (streaming)
- Disney+ Premium (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Venezuela?
La transmisión para Venezuela estará a cargo de DIRECTV Sports Venezuela. Además, los aficionados podrán seguir el partido mediante DGO y Disney+ Premium desde cualquier dispositivo compatible.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en Venezuela
- DIRECTV Sports Venezuela
- DGO (streaming)
- Disney+ Premium (streaming)
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el encuentro entre Colombia y Portugal podrá verse mediante la señal de Unicanal, uno de los operadores oficiales del Mundial FIFA 2026 en territorio paraguayo.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en Paraguay
- Unicanal
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Bolivia?
Los aficionados bolivianos tendrán múltiples opciones para seguir el partido gracias a las transmisiones de Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en Bolivia
- Red Uno
- Unitel
- Tigo Sports Bolivia
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Costa Rica?
El compromiso será transmitido EN VIVO en
Rica por Teletica Canal 7. Además, los aficionados podrán seguir todas las incidencias mediante la plataforma digital TDMAX.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en Costa Rica
- Teletica Canal 7
- Teletica En Vivo
- TDMAX (streaming)
- ViX (streaming)
- FOX (TV)
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Guatemala?
Los aficionados guatemaltecos podrán seguir el encuentro por Tigo Sports Guatemala, además de la plataforma digital ViX.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en Guatemala
- Tigo Sports Guatemala
- ViX (streaming)
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, la transmisión oficial estará disponible mediante Canal 5 Televicentro y Tigo Sports Honduras. Además, los usuarios podrán acceder a la cobertura online a través de ViX.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en Honduras
- Canal 5 Televicentro
- Tigo Sports Honduras
- DTVC+
- ViX (streaming)
- FOX Honduras
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en El Salvador?
Los aficionados salvadoreños podrán disfrutar del partido EN VIVO por Canal 4 El Salvador. La cobertura digital también estará disponible mediante TCS GO, ViX y FOX El Salvador.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en El Salvador
- Canal 4 El Salvador
- TCS GO (streaming)
- Tigo Sports El Salvador
- ViX (streaming)
- FOX El Salvador
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Panamá?
RPC TV y TVMax ofrecerán la transmisión EN VIVO para todo Panamá. Asimismo, los aficionados podrán seguir el compromiso mediante Medcom GO, Tigo Sports Panamá y ViX.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en Panamá
- RPC TV
- TVMax
- Medcom GO (streaming)
- Tigo Sports Panamá
- ViX (streaming)
- FOX Panamá
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en República Dominicana?
Los aficionados dominicanos podrán seguir el encuentro mediante Pio Deportes y la plataforma ViX, que contará con cobertura online para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en República Dominicana
- Pio Deportes
- ViX (streaming)
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Nicaragua?
Los aficionados nicaragüenses podrán seguir el partido Colombia vs. Portugal EN VIVO mediante Canal 10 Nicaragua. Asimismo, la cobertura digital estará disponible a través de ViX, Tigo Sports Nicaragua y FOX Nicaragua.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en Nicaragua
- Canal 10 Nicaragua
- ViX (streaming)
- Tigo Sports Nicaragua
- FOX Nicaragua
¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Puerto Rico?
Los aficionados en Puerto Rico podrán seguir el encuentro EN VIVO a través de Telemundo Puerto Rico. Además, la cobertura complementaria estará disponible mediante las plataformas digitales oficiales de Telemundo.
Canales para ver Colombia vs. Portugal en Puerto Rico
- Telemundo Puerto Rico
- NAICOM