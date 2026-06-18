transmitirá el compromiso entre EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 18 de junio desde las 8:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la ? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 7:00 p.m. y en España a las 3:00 a.m. del viernes 19. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa y ViX Premium son las otras opciones para mirar este cruce.

DIRECTV, DSports y DGO transmitirán el partido entre México vs. Corea del Sur. (Video: Selección Mexicana)
DIRECTV, DSports y DGO transmitirán el partido entre México vs. Corea del Sur. (Video: Selección Mexicana)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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