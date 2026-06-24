transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este desde las 8:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 7:00 p.m. y en España a las 3:00 a.m. del jueves 25. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa, ViX Premium y ESPN (Disney Plus) son las otras opciones para mirar este cruce.

DIRECTV transmitirá el México vs. República Checa. (Video: FMF)
DIRECTV transmitirá el México vs. República Checa. (Video: FMF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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