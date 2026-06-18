transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 18 de junio desde las 11:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en Bolivia comenzará a las 12:00 p.m., en México a las 10:00 a.m. y en España a las 6:00 p.m. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ESPN, Telefe, Caracol TV, TV Azteca 7 y Chilevisión son las otras opciones para mirar este cruce.

República Checa vs. Sudáfrica se enfrentan por la fecha 2 del Mundial 2026. (Video: Selección de República Checa)
República Checa vs. Sudáfrica se enfrentan por la fecha 2 del Mundial 2026. (Video: Selección de República Checa)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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