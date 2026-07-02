DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 2 de julio desde las 6:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 5:00 p.m. y en España a la 1:00 a.m. del viernes 3 de julio. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ESPN (Disney Plus Premium), RTP (Portugal), HRT (Croacia), América TV, TV Azteca 7 y GOL Caracol TV son las otras opciones para mirar este duelo correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026.

Portugal se enfrenta a Croacia por el Mundial 2026. (Video: Selección de Portugal)
Portugal se enfrenta a Croacia por el Mundial 2026. (Video: Selección de Portugal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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