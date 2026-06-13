Este sábado 13 de junio desde las 2:00 p.m. (horario en Perú), Qatar vs. Suiza chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de DIRECTV y DSports, además de la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará a la misma hora en Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia; y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. ¡No te lo pierdas!

Qatar enfrenta a Suiza por la primera jornada del Mundial 2026. (Video: Qatar Airways)

¿Cómo ver DIRECTV para seguir el Qatar vs. Suiza desde Perú?

Los aficionados en Perú podrán seguir el encuentro entre Qatar y Suiza a través de la señal de DIRECTV y DSports, además de la plataforma de streaming DGO. Gracias a ello, tendrán acceso a la transmisión completa del partido, así como a la cobertura especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver DIRECTV para seguir el Qatar vs. Suiza desde Argentina?

En Argentina, el compromiso podrá verse mediante DIRECTV y DSports, disponibles en distintos planes de televisión por suscripción. Asimismo, DGO permitirá seguir el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿Cómo ver DIRECTV para seguir el Qatar vs. Suiza desde Ecuador?

Los hinchas ecuatorianos podrán disfrutar del duelo entre Qatar y Suiza a través de DIRECTV y DSports, además de la opción digital de DGO para seguir todas las incidencias del encuentro.

¿Cómo ver DIRECTV para seguir el Qatar vs. Suiza desde Colombia?

La transmisión del partido en Colombia estará disponible mediante DIRECTV y DSports, canales que cuentan con la cobertura del Mundial 2026. Además, DGO ofrecerá la posibilidad de seguir el compromiso vía streaming.

¿Cómo ver DIRECTV para seguir el Qatar vs. Suiza desde España?

Los aficionados en España podrán acceder a la cobertura del encuentro a través de plataformas y operadores que distribuyan la señal internacional de DIRECTV, además de mantenerse informados mediante los servicios digitales autorizados para el torneo.

¿Cómo ver DIRECTV para seguir el Qatar vs. Suiza desde México?

En México, el choque entre Qatar y Suiza podrá seguirse mediante DIRECTV y DSports en las plataformas que cuenten con acceso a estas señales. Asimismo, DGO será una alternativa para disfrutar del encuentro por internet.