transmitirá el EN VIVO y EN DIRECTO, durante la gran final del . El espectáculo podrá seguirse a través de la señal de DSports y mediante la plataforma DGO para los suscriptores de DIRECTV en países como Perú, Colombia y Ecuador. Además, ESPN (Disney Plus Premium) también será una de las alternativas para disfrutar del evento. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata! Otras opciones para seguir la cobertura especial serán América TV, TV Azteca 7, GOL Caracol TV y TyC Sports, dependiendo del país.

Show de Medio Tiempo del Mundial 2026. (Video: Shakira)
Show de Medio Tiempo del Mundial 2026. (Video: Shakira)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC