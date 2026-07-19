transmitirá el EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de . El espectáculo se realizará durante la gran final del Mundial 2026 y podrá seguirse en países como Perú, Colombia y Ecuador, además de gran parte de Latinoamérica. Asimismo, la transmisión estará disponible mediante DSports (DIRECTV y DGO). Dependiendo del país, también podrá verse por América TV, América TVGO, Caze TV, GOL Caracol TV, TV Azteca 7 y TyC Sports. No recomendamos Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Show de Medio Tiempo del Mundial 2026. (Video: Shakira)
Show de Medio Tiempo del Mundial 2026. (Video: Shakira)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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