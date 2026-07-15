Sigue la señal de DirecTV (DGO) para ver el partido entre Argentina vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este miércoles 15 de julio por la semifinal de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Sigue la señal de DirecTV (DGO) para ver el partido entre Argentina vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este miércoles 15 de julio por la semifinal de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

se juegan el segundo pasaje a la final del Mundial 2026 en un cruce que reúne historia, orgullo y presión máxima en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en Georgia, Estados Unidos. Los ingleses llega con la urgencia de poner fin a seis décadas sin un título mundial; la Albiceleste, campeona vigente, busca defender su corona y alcanzar una final consecutiva. Para ver el partido en vivo y en directo puedes hacerlo a través de la señal de DIRECTV vía DSports y DGo en todo Latinoamérica, este miércoles 15 de julio a partir de las 16:00 horas (Buenos Aires), 15:00 hora del Este.

Argentina e Inglaterra se miden en la semifinal del Mundial 2026 en un choque que promete intensidad y calidad. La Albiceleste, liderada por Lionel Messi, llega tras superar adversidades y demostrar una resiliencia que la convierte en favorita emocional; enfrente estará la selección inglesa de Harry Kane, un equipo sólido y directo que buscará imponer su potencia ofensiva. Este duelo entre dos potencias del fútbol mundial reúne historia, talento y tácticas decisivas: clave para seguidores del Mundial 2026 que buscan análisis, pronósticos y la mejor cobertura del partido.

Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Argentina vs. Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial 2026 desde el Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia. (Foto: Composición Depor)
Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Argentina vs. Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial 2026 desde el Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports (DSports) en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Argentina vs. Inglaterra EN VIVO por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026.

  • Canal 610 SD de DSports
  • Canal 1610 HD de DSports
  • Canal 612 SD de DSports 2
  • Canal 1612 HD de DSports 2
  • Canal 613 SD de DSports 3
  • Canal 1613 HD de DSports 3
  • Canal 614 SD de DSports 4K
  • Canal 1614 HD de DSports 4K

Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas, conferencias de prensa y toda la cobertura relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Argentina vs. Inglaterra?

A través de DGO podrás seguir el partido entre Argentina vs. Inglaterra desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite en vivo la señal de DSports y permite acceder a toda la cobertura del Mundial FIFA 2026 desde múltiples dispositivos.

Para utilizar el servicio únicamente necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación oficial desde Google Play Store o App Store según el equipo que utilices.

Dispositivos compatibles con DGO

  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Amazon Fire TV Stick
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Teléfonos Android
  • iPhone (iOS)
  • Tablets Android
  • iPad
  • Computadoras Windows
  • Computadoras Mac mediante navegador web

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Argentina vs. Inglaterra?

PaísTVStreaming
ArgentinaDSportsDGO
ChileDSportsDGO
PerúDSportsDGO
ColombiaDSportsDGO
EcuadorDSportsDGO
UruguayDSportsDGO
VenezuelaDSportsDGO

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

DetalleInformación
Partido
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (semifinal)
FechaMiércoles 15 de julio de 2026
Hora Argentina16:00
Hora Colombia, Perú y Ecuador14:00
Hora Venezuela15:00
Hora Chile15:00
Hora Uruguay16:00
Hora Estados Unidos3 p.m. ET / 12 p.m. PT
TVDIRECTV Sports (DSports)
StreamingDGO
EstadioMercedes-Benz Stadium
CiudadAtlanta, Georgia

Posibles alineaciones Argentina vs. Inglaterra, semifinal Mundial 2026

  • Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.
  • Inglaterra: Jordan Pickford, Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon; Harry Kane.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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