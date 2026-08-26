El Real Madrid, bajo las órdenes tácticas de José Mourinho, quiere seguir sumando triunfos y este miércoles 26 de agosto enfrentará al Real Sociedad frente a su afición en el Estadio Santiago Bernabéu. Para la amplia afición madridista residente en Estados Unidos, España y el resto del mundo, el pitazo inicial de este compromiso internacional está programado para las 21:00 (horario peninsular español) / 3:00 p.m. ET (hora del Este) / 12:00 p.m. PT (hora del Pacífico) . Quienes buscan sintonizar las acciones en directo podrán acceder a la transmisión oficial mediante las distintas opciones de suscripción que ofrecen DIRECTV y su plataforma de streaming DGO Online.

Jugadores de Real Madrid y Real Sociedad durante el partido de LaLiga, disponible en vivo para México a través de la señal de SKY Sports y la plataforma SKY Plus. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO por LaLiga 2026?

El encuentro Real Madrid vs. Real Sociedad por la Jornada 1 de LaLiga EA Sports 2026/27 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Real Madrid vs. Real Sociedad por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el miércoles 01 de julio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu para disputar su primer partido como local en LaLiga 2026/27 ante Real Sociedad por la J1 de LaLiga. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Real Madrid vs. Real Sociedad por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Real Madrid vs. Real Sociedad’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO por LaLiga 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Miércoles, 26 de agosto de 2026

Miércoles, 26 de agosto de 2026 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España

Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España Horario: 13:00 CDMX / 14:00 Lima

13:00 CDMX / 14:00 Lima Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo