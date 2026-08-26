El Real Madrid, bajo las órdenes tácticas de José Mourinho, quiere seguir sumando triunfos y este miércoles 26 de agosto enfrentará al Real Sociedad frente a su afición en el Estadio Santiago Bernabéu. Para la amplia afición madridista residente en Estados Unidos, España y el resto del mundo, el pitazo inicial de este compromiso internacional está programado para las 21:00 (horario peninsular español) / 3:00 p.m. ET (hora del Este) / 12:00 p.m. PT (hora del Pacífico). Quienes buscan sintonizar las acciones en directo podrán acceder a la transmisión oficial mediante las distintas opciones de suscripción que ofrecen DIRECTV y su plataforma de streaming DGO Online.
¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO por LaLiga 2026?
El encuentro Real Madrid vs. Real Sociedad por la Jornada 1 de LaLiga EA Sports 2026/27 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).
Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.
¿Cómo ver DSports en DIRECTV?
Para ver el partido Real Madrid vs. Real Sociedad por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:
- Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).
- Sintonizarlo el miércoles 01 de julio a la hora correspondiente de tu país.
- Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.
¿Cómo ver DGO online?
Si prefieres seguir el encuentro Real Madrid vs. Real Sociedad por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:
- Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.
- Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.
- Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.
- Busca el evento ‘Real Madrid vs. Real Sociedad’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.
Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.
Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO por LaLiga 2026: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Miércoles, 26 de agosto de 2026
- Lugar: Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España
- Horario: 13:00 CDMX / 14:00 Lima
- Canal TV: DirecTV
- Streaming: DGo