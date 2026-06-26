transmitirá el compromiso entre EN VIVO y EN DIRECTO, este viernes 26 de junio desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la ? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 6:00 p.m. y en España a las 4:00 a.m. del sábado 27. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Canal 5, Antel TV, La1 de TVE y RTVE Play son las otras opciones para mirar este cruce.

Mira los partidos de Uruguay en el Mundial por Canal 5, Antel TV, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus Premium, La1 de TV y RTVE Play. (Video: AUF)
Mira los partidos de Uruguay en el Mundial por Canal 5, Antel TV, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus Premium, La1 de TV y RTVE Play. (Video: AUF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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