Doblete de Folarin Balogun para la goleada 3-0 de Estados Unidos sobre Paraguay (video: DSports))
Doblete de Folarin Balogun para la goleada 3-0 de Estados Unidos sobre Paraguay (video: DSports))

La acción nació desde su propio campo con un pase largo que encontró a Folarin Balogun. El delantero ganó el duelo físico ante el experimentado defensor paraguayo Omar Alderete y, ya frente al arquero, definió con enorme clase para firmar el 3-0 de Estados Unidos. Tras anotar su segundo gol de la noche, Balogun celebró señalándose a sí mismo y pidiendo calma a los aficionados locales. El estadio estalló en júbilo ante una selección norteamericana que pasa por encima de Paraguay y se marcha al descanso con una cómoda ventaja en su debut mundialista.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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