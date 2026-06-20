¿Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO y EN DIRECTO, por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este atractivo duelo? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y otras plataformas con derechos de transmisión. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 3:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 5:00 p.m.; mientras que en España iniciará a las 10:00 p.m. No te pierdas este encuentro que se disputará el sábado 20 de junio en el Estadio Toronto.

Alemania vs. Costa de Marfil se enfrentan por la fecha 2 del Mundial. (Video: Selección de Alemania)

¿Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido a través de América Televisión en señal abierta. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por Telefe en señal abierta. También estará disponible en TyC Sports y DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Telefuturo y Trece en señal abierta. También estará disponible en Tigo Sports y DSports para quienes cuenten con televisión de paga.

¿Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de RTVE en señal abierta, dependiendo de la programación del Mundial 2026. También estará disponible en DAZN mediante streaming y operadores asociados.

¿Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Canal 5 de Televisa y Azteca 7 en señal abierta. Asimismo, estará disponible en TUDN y en la plataforma ViX para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Chilevisión en señal abierta. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.