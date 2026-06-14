¿Dónde ver Alemania vs. Curazao EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo de los ‘Panzers’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y Paramount+. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Brasil a las 12:00 p.m. del domingo 14 de junio, con dos horas menos en Perú y tres horas menos en México. No te pierdas este encuentro que se disputará este viernes 12 de junio en el Estadio Houston.

Alemania vs. Curazao será transmitido por DSports, DIRECTV, ESPN, Disney Plus, TyC Sports, América TV, tvGO, TV Azteca 7 y TUDN. (Video: Federación Alemana de Fútbol)

¿Dónde ver Alemania vs. Curazao en Brasil?

El partido entre Alemania vs. Curazao se podrá ver por señal abierta a través de TV Globo. Asimismo, los aficionados que tengan televisión por suscripción podrán seguir el encuentro mediante SporTV. También estará disponible en las plataformas digitales de Globo y en canales asociados con derechos del Mundial 2026, como Caze TV.

¿Dónde ver Alemania vs. Curazao en Perú?

En Perú, la transmisión oficial estará a cargo de América Televisión en señal abierta. Además, quienes cuenten con DIRECTV podrán seguir el partido por DSports, mientras que los usuarios de streaming podrán verlo mediante DGO.

¿Dónde ver Alemania vs. Curazao en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro por Telefe en televisión abierta. También estará disponible en TyC Sports para los suscriptores de cable y en DSports a través de DIRECTV, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver Alemania vs. Curazao en México?

En territorio mexicano, el compromiso será transmitido por Televisa-Univision y TV Azteca en señal abierta. Además, podrá verse por TUDN en televisión de paga y mediante ViX en streaming.

¿Dónde ver Alemania vs. Curazao en Colombia?

Los derechos de transmisión corresponden a Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. También podrá verse por Win Sports y DSports para quienes dispongan de televisión por suscripción.

¿Dónde ver Alemania vs. Curazao en Ecuador?

El encuentro podrá seguirse por Teleamazonas en señal abierta. Asimismo, los suscriptores de DIRECTV tendrán acceso al partido mediante DSports y la plataforma DGO.

¿Dónde ver Alemania vs. Curazao en España?

Los aficionados españoles podrán ver el partido por RTVE en señal abierta, dependiendo de la programación establecida para el Mundial. Además, DAZN ofrece cobertura completa del torneo a través de sus plataformas de streaming y operadores asociados.

¿Dónde ver Alemania vs. Curazao en Paraguay?

En Paraguay, el duelo estará disponible por Trece y Telefuturo en señal abierta. Los usuarios de televisión por suscripción también podrán seguirlo mediante Tigo Sports y DSports.

¿Dónde ver Alemania vs. Curazao en Chile?

Los hinchas chilenos podrán ver el encuentro por Chilevisión (CHV) en señal abierta, canal que cuenta con derechos para emitir partidos del Mundial 2026. También estará disponible en DSports y DGO para los suscriptores de DIRECTV.