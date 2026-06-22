Argentina y Austria medirán fuerzas este lunes 22 de junio en el Estadio Dallas por la Fecha 2 del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026. Como el partido es imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Argentina - Austria en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Argentina - Austria por la Copa Mundial de Fútbol 2026 este lunes 22 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 1:00 pm
- Estados Unidos (CT): 12:00 pm
- Estados Unidos (MT): 11:00 am
- Estados Unidos (PT): 10:00 am
- México (CDMX): 11:00 am
- España: 7:00 pm
- Puerto Rico: 1:00 pm
- República Dominicana: 1:00 pm
- Panamá: 12:00 pm
- Costa Rica: 11:00 am
- El Salvador: 11:00 am
- Guatemala: 11:00 am
- Honduras: 11:00 am
- Nicaragua: 11:00 am
- Argentina: 2:00 pm
- Brasil (Brasilia): 2:00 pm
- Uruguay: 2:00 pm
- Chile (Santiago): 1:00 pm
- Paraguay: 2:00 pm
- Bolivia: 1:00 pm
- Venezuela: 1:00 pm
- Ecuador: 12:00 pm
- Perú: 12:00 pm
- Colombia: 12:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Argentina - Austria?
Este lunes 22 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Argentina - Austria por la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio, UNIVERSO
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
- Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, ditu, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay, AUF TV, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, FOX+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
- República Dominicana: CDN Deportes, Pio Deportes