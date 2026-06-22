medirán fuerzas este lunes 22 de junio en el Estadio Dallas por la Fecha 2 del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026. Como el partido es imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Argentina - Austria por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Argentina - Austria por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Argentina - Austria en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Argentina - Austria por la Copa Mundial de Fútbol 2026 este lunes 22 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 1:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 12:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 11:00 am
  • Estados Unidos (PT): 10:00 am
  • México (CDMX): 11:00 am
  • España: 7:00 pm
  • Puerto Rico: 1:00 pm
  • República Dominicana: 1:00 pm
  • Panamá: 12:00 pm
  • Costa Rica: 11:00 am
  • El Salvador: 11:00 am       
  • Guatemala: 11:00 am
  • Honduras: 11:00 am
  • Nicaragua: 11:00 am
  • Argentina: 2:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 2:00 pm
  • Uruguay: 2:00 pm
  • Chile (Santiago): 1:00 pm
  • Paraguay: 2:00 pm
  • Bolivia: 1:00 pm
  • Venezuela: 1:00 pm
  • Ecuador: 12:00 pm
  • Perú: 12:00 pm
  • Colombia: 12:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Argentina - Austria?

Este lunes 22 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Argentina - Austria por la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio, UNIVERSO
  • México: ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
  • Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
  • Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, ditu, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay, AUF TV, Paramount+
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, FOX+
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
  • Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
  • República Dominicana: CDN Deportes, Pio Deportes
TV-PUBLICA, TELEFE, TyC Sports, ESPN y DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Austria por TV y Online | FÚTBOL | VIDEO
Argentina y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 22 de junio por la Jornada 2 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, TyC Sports Plya, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal RCN, GOL Caracol, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ULTRA ATTACKIVE EN X DE @UltraAttackive)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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