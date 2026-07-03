Conoce los horarios por país, canales de TV abierta y cable para ver el partido Argentina vs. Cabo Verde por 16vos de final desde el Hard Rock Stadium de Miami, por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce los horarios por país, canales de TV abierta y cable para ver el partido Argentina vs. Cabo Verde por 16vos de final desde el Hard Rock Stadium de Miami, por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

La campeona del mundo, con Lionel Messi de capitán, se juega el pase a los octavos de final del Mundial 2026. hoy viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, en un duelo de eliminación directa por los 16avos de final. El partido comienza a las 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER) y 16:00 (MEX). ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? A continuación, te comparto la lista de canales por TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital, de manera segura y legal.

DSports transmite por TV y online el partido entre Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE hoy 3 de julio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
DSports transmite por TV y online el partido entre Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE hoy 3 de julio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver Argentina-Cabo Verde EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

La transmisión principal para Argentina vs. Cabo Verde del viernes 3 de julio será vía señales con derechos del Mundial (DirecTV/DSports en Sudamérica) más señales abiertas en Argentina y plataformas OTT como DGO, Disney+ y Paramount+ según el país.

Región / PaísCanales de TV (lineal)Streaming / Online autorizado
Sudamérica (general)DirecTV / DSports (derechos para toda Sudamérica).DGO (DirecTV Go) como plataforma oficial en la región.
ArgentinaTelefe, TyC Sports, TV Pública, DSports.Disney+ Plan Premium, Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Flow, Telecentro Play, Paramount+.
PerúDSports vía DirecTV (Mundial 2026).DGO (DirecTV Go) y también Disney+ Plan Premium (listado para PER).
ChileDSports (DirecTV).DGO y Disney+ Plan Premium.
Colombia / EcuadorDSports (DirecTV).DGO y Disney+ Plan Premium.
Paraguay / UruguayDSports (DirecTV).DGO y Disney+ Plan Premium (incluye URU).
Bolivia / VenezuelaDSports (DirecTV).​DGO y Disney+ Plan Premium (incluye VEN).
MéxicoTUDN, Canal 5 (TV Abierta / cable).ViX / ViX Premium para streaming local; DGO también menciona disponibilidad regional.
Estados UnidosTelemundo (reportado en grilla para el partido).Fubo (prueba gratuita) como opción de streaming con Telemundo.
EspañaDAZN (derechos para el partido en España).DAZN OTT en España.

¿A qué hora juega Argentina-Cabo Verde HOY 3 de julio por 16vos de final?

El partido Argentina vs. Cabo Verde del viernes 3 de julio se juega en Miami y arranca a las 19:00 hora argentina, con distintos equivalentes horarios según cada país.

País / RegiónHora local del partido
Argentina19:00
Brasil (hora Brasilia)19:00
Uruguay19:00
Paraguay19:00
Perú17:00
Colombia17:00
Ecuador17:00
Chile18:00
Bolivia18:00
Venezuela18:00
México (CDMX)16:00
Estados Unidos (Miami, Nueva York)18:00
Estados Unidos (Los Ángeles)15:00
España (peninsular)00:00 del 4 de julio

Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo

El partido entre Argentina y Cabo Verde se juega el viernes 3 de julio a las 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI/VEN), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) y se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium (solo para ARG, URU, CHI, VEN, ECU y PER).

TV Pública, Telefe, TyC Sports, Telemundo, ESPN y DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Cabo Verde por TV y Online | VIDEO
Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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