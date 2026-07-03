La campeona del mundo, con Lionel Messi de capitán, se juega el pase a los octavos de final del Mundial 2026. Argentina enfrenta a Cabo Verde hoy viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, en un duelo de eliminación directa por los 16avos de final. El partido comienza a las 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER) y 16:00 (MEX). ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? A continuación, te comparto la lista de canales por TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital, de manera segura y legal.
¿Dónde ver Argentina-Cabo Verde EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?
La transmisión principal para Argentina vs. Cabo Verde del viernes 3 de julio será vía señales con derechos del Mundial (DirecTV/DSports en Sudamérica) más señales abiertas en Argentina y plataformas OTT como DGO, Disney+ y Paramount+ según el país.
|Región / País
|Canales de TV (lineal)
|Streaming / Online autorizado
|Sudamérica (general)
|DirecTV / DSports (derechos para toda Sudamérica).
|DGO (DirecTV Go) como plataforma oficial en la región.
|Argentina
|Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports.
|Disney+ Plan Premium, Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Flow, Telecentro Play, Paramount+.
|Perú
|DSports vía DirecTV (Mundial 2026).
|DGO (DirecTV Go) y también Disney+ Plan Premium (listado para PER).
|Chile
|DSports (DirecTV).
|DGO y Disney+ Plan Premium.
|Colombia / Ecuador
|DSports (DirecTV).
|DGO y Disney+ Plan Premium.
|Paraguay / Uruguay
|DSports (DirecTV).
|DGO y Disney+ Plan Premium (incluye URU).
|Bolivia / Venezuela
|DSports (DirecTV).
|DGO y Disney+ Plan Premium (incluye VEN).
|México
|TUDN, Canal 5 (TV Abierta / cable).
|ViX / ViX Premium para streaming local; DGO también menciona disponibilidad regional.
|Estados Unidos
|Telemundo (reportado en grilla para el partido).
|Fubo (prueba gratuita) como opción de streaming con Telemundo.
|España
|DAZN (derechos para el partido en España).
|DAZN OTT en España.
¿A qué hora juega Argentina-Cabo Verde HOY 3 de julio por 16vos de final?
El partido Argentina vs. Cabo Verde del viernes 3 de julio se juega en Miami y arranca a las 19:00 hora argentina, con distintos equivalentes horarios según cada país.
|País / Región
|Hora local del partido
|Argentina
|19:00
|Brasil (hora Brasilia)
|19:00
|Uruguay
|19:00
|Paraguay
|19:00
|Perú
|17:00
|Colombia
|17:00
|Ecuador
|17:00
|Chile
|18:00
|Bolivia
|18:00
|Venezuela
|18:00
|México (CDMX)
|16:00
|Estados Unidos (Miami, Nueva York)
|18:00
|Estados Unidos (Los Ángeles)
|15:00
|España (peninsular)
|00:00 del 4 de julio
Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo
El partido entre Argentina y Cabo Verde se juega el viernes 3 de julio a las 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI/VEN), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) y se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium (solo para ARG, URU, CHI, VEN, ECU y PER).