Este sábado 27 de junio, Argentina y Jordania estarán frente a frente en el Estadio Dallas por la Fecha 3 del Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Como se trata de un duelo imperdible, te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Argentina - Jordania en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Argentina - Jordania por la Copa Mundial de Fútbol 2026 este sábado 27 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 10:00 pm
- Estados Unidos (CT): 9:00 pm
- Estados Unidos (MT): 8:00 pm
- Estados Unidos (PT): 7:00 pm
- México (CDMX): 8:00 pm
- España: 4:00 am del domingo 28 de junio
- Puerto Rico: 10:00 pm
- Panamá: 9:00 pm
- Costa Rica: 8:00 pm
- República Dominicana: 10:00 pm
- El Salvador: 8:00 pm
- Guatemala: 8:00 pm
- Honduras: 8:00 pm
- Nicaragua: 8:00 pm
- Argentina: 11:00 pm
- Brasil (Brasilia): 11:00 pm
- Uruguay: 11:00 pm
- Chile (Santiago): 10:00 pm
- Paraguay: 11:00 pm
- Bolivia: 10:00 pm
- Venezuela: 10:00 pm
- Ecuador: 9:00 pm
- Perú: 9:00 pm
- Colombia: 9:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Argentina - Jordania?
Este sábado 27 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Argentina - Jordania por la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: MagentaTV
- Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
- Colombia: Win Sports, Win Play, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes