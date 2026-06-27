Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Argentina - Jordania por la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Argentina - Jordania por la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

Este sábado 27 de junio, estarán frente a frente en el Estadio Dallas por la Fecha 3 del Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Como se trata de un duelo imperdible, te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Argentina - Jordania por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Argentina - Jordania por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Argentina - Jordania en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Argentina - Jordania por la Copa Mundial de Fútbol 2026 este sábado 27 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 10:00 pm                                 
  • Estados Unidos (CT): 9:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 8:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 7:00 pm
  • México (CDMX): 8:00 pm
  • España: 4:00 am del domingo 28 de junio
  • Puerto Rico: 10:00 pm
  • Panamá: 9:00 pm                     
  • Costa Rica: 8:00 pm
  • República Dominicana: 10:00 pm
  • El Salvador: 8:00 pm
  • Guatemala: 8:00 pm
  • Honduras: 8:00 pm
  • Nicaragua: 8:00 pm
  • Argentina: 11:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 11:00 pm
  • Uruguay: 11:00 pm
  • Chile (Santiago): 10:00 pm
  • Paraguay: 11:00 pm
  • Bolivia: 10:00 pm
  • Venezuela: 10:00 pm
  • Ecuador: 9:00 pm
  • Perú: 9:00 pm
  • Colombia: 9:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Argentina - Jordania?

Este sábado 27 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Argentina - Jordania por la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Alemania: MagentaTV
  • Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
  • Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
  • Colombia: Win Sports, Win Play, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
  • Costa Rica: FOX+
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
  • República Dominicana: Pio Deportes
TV PÚBLICA, TELEFE, TYC SPORTS y DIRECTV EN VIVO - ver partido Argentina vs. Jordania por TV y Online | Mundial | VIDEO
Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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