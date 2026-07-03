¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO y EN DIRECTO, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026? ¿Qué canales transmitirán este duelo con Lionel Messi de titular? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), TyC Sports, Mi Telefe y TV Pública. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Argentina a las 7:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Miami.

Argentina vs. Cabo Verde chocan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: AFA)

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el partido Argentina vs. Cabo Verde por Telefe, TyC Sports y la TV Pública. Además, el encuentro estará disponible vía streaming en Mi Telefe, Flow, Telecentro Play, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en México?

En México, el compromiso Argentina vs. Cabo Verde podrá verse por Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX, que ofrecerá la transmisión en vivo del encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en Perú?

Los aficionados peruanos podrán disfrutar del partido Argentina vs. Cabo Verde por América Televisión en señal abierta. Asimismo, el encuentro estará disponible por ESPN mediante Disney+ Premium y por DSports a través de DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en Colombia?

En Colombia, el duelo Argentina vs. Cabo Verde podrá seguirse por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. Además, los aficionados tendrán la opción de verlo por ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en Ecuador?

El encuentro Argentina vs. Cabo Verde será transmitido en Ecuador por Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta. También podrá verse por ESPN, mediante Disney+ Premium, y por DSports, a través de DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en Chile?

Los aficionados chilenos podrán seguir el partido Argentina vs. Cabo Verde por Chilevisión, además de ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), opciones que ofrecerán una amplia cobertura del Mundial 2026.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en Uruguay?

En Uruguay, el compromiso Argentina vs. Cabo Verde estará disponible por Canal 5, Antel TV, Canal 10, Canal 12 (Teledoce) y también mediante DSports, DIRECTV y la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán disfrutar del partido Argentina vs. Cabo Verde por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV. Además, el encuentro estará disponible por DSports, a través de DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en España?

En España, el encuentro Argentina vs. Cabo Verde se podrá ver por La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en territorio español.

¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido Argentina vs. Cabo Verde por FOX y FS1 en inglés, mientras que en español estará disponible mediante Telemundo y Universo. Asimismo, las plataformas FOX One y Peacock ofrecerán la transmisión vía streaming.