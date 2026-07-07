¿Dónde ver Argentina vs. Egipto EN VIVO y EN DIRECTO, por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026? ¿Qué canales transmitirán este duelo con Lionel Messi de titular? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), TyC Sports, Mi Telefe y TV Pública. ¿A qué hora se podrá ver el partido, a jugarse el martes 7 de julio? En Argentina a la 1:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Atlanta.

Argentina vs. Egipto. (Video: AFA)

¿Dónde ver Argentina vs. Egipto en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el partido Argentina vs. Egipto por Telefe, TyC Sports, TV Pública y DSports. Además, el encuentro estará disponible vía streaming en Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Flow, Telecentro Play, Disney+ Premium y Paramount+.

¿Dónde ver Argentina vs. Egipto en Perú?

En Perú, el compromiso Argentina vs. Egipto podrá verse por América TV (Canal 4) en señal abierta, además de DSports mediante DIRECTV y DGO. Los usuarios también tendrán la opción de seguir el encuentro a través de Paramount+.

¿Dónde ver Argentina vs. Egipto en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán disfrutar del partido Argentina vs. Egipto por Caracol Televisión, Canal RCN, GOL Caracol TV, además de DSports y DGO. Asimismo, el encuentro estará disponible por Paramount+ y Disney+ Premium.

¿Dónde ver Argentina vs. Egipto en Uruguay?

En Uruguay, el duelo Argentina vs. Egipto se podrá seguir por DSports, DGO, AUF TV y Paramount+, además de otras plataformas autorizadas para transmitir el Mundial 2026.

¿Dónde ver Argentina vs. Egipto en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán ver el partido Argentina vs. Egipto por Teleamazonas (Canal 5), además de DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+, que ofrecerán la transmisión en vivo de este compromiso de octavos de final.

¿Dónde ver Argentina vs. Egipto en Paraguay?

En Paraguay, el encuentro Argentina vs. Egipto podrá seguirse por GEN (Canal 12), Unicanal, Tigo Sports y otras plataformas locales que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026.

¿Dónde ver Argentina vs. Egipto en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del Argentina vs. Egipto por Canal 5, TUDN, ViX Premium y otras plataformas que transmiten el Mundial 2026 en territorio mexicano.

¿Dónde ver Argentina vs. Egipto en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Argentina vs. Egipto será transmitido por FOX y FS1 en inglés, mientras que en español estará disponible por Telemundo y Universo. Asimismo, las plataformas FOX One y Peacock ofrecerán la transmisión vía streaming.

¿Dónde ver Argentina vs. Egipto en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro Argentina vs. Egipto por La 1 de TVE, RTVE Play, La 2 Catalunya, DAZN Mundial y la aplicación de DAZN, que ofrecerán una amplia cobertura del compromiso.