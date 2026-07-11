¿Dónde ver Argentina vs. Suiza EN VIVO y EN DIRECTO, por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026? ¿Qué canales transmitirán este duelo con Lionel Messi como titular? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), TyC Sports, Mi Telefe y TV Pública. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Argentina a las 10:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Kansas City.

Previa del Argentina vs Suiza

El camino hacia la gloria en el Mundial 2026 entra en su fase más crítica este sábado 11 de julio con un duelo que promete sacar chispas. La selección argentina, vigente campeona y defensora de la corona, chocará contra la férrea disciplina de Suiza en unos cuartos de final donde el más mínimo despiste defensivo se paga con el boleto de regreso a casa.

La “Albiceleste” llega a esta instancia sintiendo el peso de la obligación y el innegable desgaste físico del torneo. Los dirigidos por Lionel Scaloni han sabido sortear los octavos de final apelando a la jerarquía de un mediocampo privilegiado y al talento incombustible de Lionel Messi, quien sigue siendo la principal brújula ofensiva en este exigente certamen.

En frente estará un combinado helvético que no entiende de miedos escénicos ni de favoritismos previos. El equipo comandado por Murat Yakin ha demostrado ser un auténtico reloj suizo en el plano táctico, consolidándose como un cuadro rocoso e incómodo que sabe perfectamente cómo amargarle la fiesta a las potencias a base de orden y muchísima paciencia.

La dinámica del partido desde la pizarra nos anticipa un monopolio de la pelota por parte del cuadro sudamericano. Argentina tendrá la obligación de asumir el protagonismo, buscando asociaciones rápidas por los carriles interiores con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister para intentar agrietar el denso muro defensivo europeo.

Argentina's forward #10 Lionel Messi (C) looks on among teammates in a training session at the Sporting KC Stadium in Kansas City on July 8, 2026, during the 2026 World Cup tournament. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

¿Dónde ver Argentina vs Suiza EN VIVO en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Argentina vs Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, a través de DSports en televisión por suscripción y mediante la plataforma de streaming DGO, que ofrecerá la transmisión completa del encuentro. Además, diversos portales deportivos realizarán la cobertura minuto a minuto con alineaciones, estadísticas y todas las incidencias del compromiso.

¿Dónde ver Argentina vs Suiza EN VIVO en Argentina?

En territorio argentino, el choque podrá verse por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports, mientras que quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, TyC Sports Play y DGO. Gracias a esta amplia cobertura, los hinchas tendrán múltiples opciones para disfrutar del primer partido de los cuartos de final del Mundial 2026.

¿Dónde ver Argentina vs Suiza EN VIVO en México?

Los aficionados mexicanos podrán ver el encuentro por la señal abierta de TV Azteca 7, además de la cobertura de Azteca Deportes Network y la plataforma ViX. Dependiendo de los derechos de transmisión, también habrá opciones en televisión de paga para seguir uno de los partidos más esperados de la Copa del Mundo.

¿Dónde ver Argentina vs Suiza EN VIVO en Colombia?

En Colombia, el compromiso será transmitido por Gol Caracol y su plataforma digital Ditu, además de la cobertura online del portal oficial del canal. Asimismo, los usuarios con acceso a DSports y DGO también podrán seguir el partido en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Dónde ver Argentina vs Suiza EN VIVO en España?

En España, el partido podrá verse completamente gratis por La 1 de RTVE, además de RTVE Play, mientras que DAZN también ofrecerá la transmisión en directo del encuentro. El duelo entre franceses y marroquíes abrirá los cuartos de final del Mundial 2026 y contará con una amplia cobertura antes, durante y después del pitazo final.

Argentina vs. Suiza se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: AFA)