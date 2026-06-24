Las selecciones de Brasil y Escocia protagonizarán un gran partido este miércoles 24 de junio, cuando se enfrenten por la Fecha 3 del Grupo C del Mundial de Fútbol 2026. El escenario del encuentro será el Estadio Miami. Para que no te pierdas el duelo, en esta nota te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Brasil - Escocia en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Brasil - Escocia por el Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026 este miércoles 24 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 6:00 pm
- Estados Unidos (CT): 5:00 pm
- Estados Unidos (MT): 4:00 pm
- Estados Unidos (PT): 3:00 pm
- España: 12:00 am del jueves 25 de junio
- México (CDMX): 4:00 pm
- Puerto Rico: 6:00 pm
- República Dominicana: 6:00 pm
- Panamá: 5:00 pm
- Costa Rica: 4:00 pm
- El Salvador: 4:00 pm
- Guatemala: 4:00 pm
- Honduras: 4:00 pm
- Nicaragua: 4:00 pm
- Argentina: 7:00 pm
- Brasil (Brasilia): 7:00 pm
- Uruguay: 7:00 pm
- Chile (Santiago): 6:00 pm
- Paraguay: 7:00 pm
- Bolivia: 6:00 pm
- Venezuela: 6:00 pm
- Ecuador: 5:00 pm
- Perú: 5:00 pm
- Colombia: 5:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil - Escocia?
Este miércoles 24 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Brasil - Escocia por el Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
- Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Telefe Argentina, mitelefe, Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Disney+ Premium Sur, ditu, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: Canal 5 Uruguay, Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua