Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Brasil - Escocia por la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Brasil - Escocia por la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

Las selecciones de Brasil y Escocia protagonizarán un gran partido este miércoles 24 de junio, cuando se enfrenten por la Fecha 3 del Grupo C del Mundial de Fútbol 2026. El escenario del encuentro será el Estadio Miami. Para que no te pierdas el duelo, en esta nota te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Brasil - Escocia por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Brasil - Escocia por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Brasil - Escocia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Brasil - Escocia por el Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026 este miércoles 24 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 6:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 5:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 4:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 3:00 pm
  • España: 12:00 am del jueves 25 de junio
  • México (CDMX): 4:00 pm
  • Puerto Rico: 6:00 pm
  • República Dominicana: 6:00 pm
  • Panamá: 5:00 pm
  • Costa Rica: 4:00 pm
  • El Salvador: 4:00 pm
  • Guatemala: 4:00 pm
  • Honduras: 4:00 pm
  • Nicaragua: 4:00 pm
  • Argentina: 7:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 7:00 pm
  • Uruguay: 7:00 pm
  • Chile (Santiago): 6:00 pm
  • Paraguay: 7:00 pm
  • Bolivia: 6:00 pm
  • Venezuela: 6:00 pm
  • Ecuador: 5:00 pm
  • Perú: 5:00 pm
  • Colombia: 5:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil - Escocia?

Este miércoles 24 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Brasil - Escocia por el Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play,  Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
  • Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: Telefe Argentina, mitelefe, Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
  • Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Disney+ Premium Sur, ditu, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Uruguay: Canal 5 Uruguay, Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: FOX+
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
  • Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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