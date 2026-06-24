Brasil y Escocia se enfrentan este miércoles 24 de junio por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Miami y será uno de los partidos más atractivos de la jornada, ya que la selección brasileña buscará asegurar su presencia en la siguiente ronda, mientras que los escoceses intentarán dar la sorpresa frente a uno de los favoritos al título.
Los aficionados en Estados Unidos y distintos países del mundo estarán atentos a la transmisión del compromiso a través de televisión y plataformas digitales. Si quieres saber en qué canal ver Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy, a qué hora comienza el partido y cuáles son las opciones de streaming disponibles, aquí encontrarás toda la información actualizada.
¿A qué hora juega Brasil vs. Escocia hoy?
Escocia juega ante Brasil en el Estadio Miami este miércoles 24 de junio, por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026. El partido comienza a las 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/PER/ECU) y 16:00 (MEX).
|País
|Hora
|México
|16:00
|Costa Rica
|16:00
|Guatemala
|16:00
|Honduras
|16:00
|El Salvador
|16:00
|Nicaragua
|16:00
|Colombia
|17:00
|Ecuador
|17:00
|Perú
|17:00
|Panamá
|17:00
|Estados Unidos (ET)
|18:00
|Estados Unidos (CT)
|17:00
|Estados Unidos (MT)
|16:00
|Estados Unidos (PT)
|15:00
|Chile
|18:00
|Venezuela
|18:00
|Bolivia
|18:00
|Paraguay
|19:00
|Argentina
|19:00
|Uruguay
|19:00
|Brasil
|19:00
|España
|00:00 del jueves 25 de junio
|Escocia
|23:00
Canales y plataformas que transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO
Los derechos de transmisión varían según el país. Estas son algunas de las señales y plataformas confirmadas para seguir el partido en vivo:
|País
|Canal o plataforma
|Estados Unidos
|FOX, FS1, FOX Sports App, Telemundo, Peacock
|México
|ViX Premium
|Brasil
|Globo, SporTV, Globoplay
|Argentina
|Disney+ Premium, DGO
|Chile
|Disney+ Premium, DGO
|Colombia
|Disney+ Premium, DGO
|Ecuador
|Disney+ Premium, DGO
|Perú
|Disney+ Premium, DGO
|Uruguay
|Disney+ Premium, DGO
|Paraguay
|Disney+ Premium, DGO
|Bolivia
|Disney+ Premium, DGO
|Venezuela
|Disney+ Premium, DGO
|España
|DAZN