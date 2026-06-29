Brasil y Japón se enfrentan en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 este lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos, en un duelo avalado por el calendario oficial de la FIFA y la organización local del torneo. El partido de Dieciseisavos de Final está programado para las 13:00 horas ET / 10:00 PT , un horario confirmado en la agenda internacional y clave para la audiencia de América, Europa y Asia. Si quieres ver el encuentro en vivo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica, aquí encontrarás una guía completa con los canales de señal abierta, televisión por cable y plataformas de streaming online.

La selección de Carlo Ancelotti aseguró su clasificación a los cuartos de final tras imponerse con solvencia a Escocia y Haití en la fase de grupos, aunque el empate frente a Marruecos encendió las alarmas por las dudas que dejó en defensa y en la generación de juego. Por su parte, Japón avanzó como segundo de su llave después de igualar ante los Países Bajos y Suecia, y firmar una convincente victoria sobre Túnez que confirmó el crecimiento competitivo de los Samuráis Azules en torneos de élite.

ESPN y Disney Plus transmite el partido entre Brasil vs. Japón EN VIVO ONLINE este lunes 29 de junio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver el partido Brasil-Japón EN VIVO GRATIS por TV abierta y online?

Para ver Brasil vs. Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la referencia principal en Sudamérica será DirecTV Sports, con cobertura regional del torneo y producción específica para este duelo. Además, los usuarios podrán seguir el partido vía streaming mediante DGO y Paramount+, que han sido confirmadas como plataformas con derechos oficiales para este choque en distintos países sudamericanos.

En México, la transmisión destacada se concentrará en la familia de canales de TUDN y Televisa, mientras que ViX ofrecerá el Brasil vs. Japón con el Pase Mundial para quienes prefieran verlo online. En Chile el encuentro irá en vivo por Chilevisión, y otros mercados como España, Estados Unidos y Brasil lo emitirán a través de DAZN/Movistar+, FOX/Telemundo y señales como Globo o SporTV, respectivamente, siempre mediante las plataformas oficiales del Mundial 2026.

País / Región TV con derechos del Mundial 2026 Streaming oficial / apps Perú DIRECTV vía señal DSPORTS (cable/satélite). DGO (app de DIRECTV) y Paramount+. Colombia DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Ecuador DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Chile DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Argentina DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Uruguay DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Paraguay DIRECTV (con señal DSPORTS regional). DGO y Paramount+. Venezuela DIRECTV (DSPORTS) donde esté disponible. DGO y Paramount+. México ViX Premium (derechos exclusivos de este partido). ViX Premium (online y app). España DIRECTV no aplica; señal local con derechos FIFA (no especificada en fuentes). Plataforma oficial de la cadena local (no detallada). Estados Unidos (hispano) Cadenas con derechos FIFA 2026 no detalladas en la nota (ej. networks locales). ViX en mercados donde tenga derechos, más apps de cadenas locales. Centroamérica (Méx. referencia hora) Cadenas regionales con derechos FIFA; DIRECTV donde opere. ViX y apps de cableoperadores con derechos. Brasil Señal local con derechos (Globo/TV cerrada, no especificada en las notas). App oficial de la señal local con derechos. Japón TV japonesa con derechos del Mundial 2026 (no especificada). Plataformas de la TV japonesa con derechos. Global (legal online) Depende de operador con derechos de cada país. Apps oficiales con geobloqueo (DGO, ViX, Paramount+, etc.).

¿A qué hora juega Brasil-Japón EN VIVO HOY 29 de junio por 16vos de final?

El Brasil vs. Japón del Mundial 2026 se jugará el lunes 29 de junio, con un horario pensado para maximizar la audiencia en América y Europa, mientras que en Japón se verá en la madrugada del martes 30. En México el partido comenzará a las 11:00 horas del centro; en Perú, Colombia y Ecuador será a las 12:00 p. m.; y en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela arrancará a las 14:00 p. m .

En España el choque está previsto para las 19:00 horas , y en Estados Unidos se ajusta al huso del centro debido a que se disputa en Houston (NRG Stadium). Con esta guía de horarios por país, los aficionados pueden organizar su agenda y elegir el canal o plataforma de streaming más conveniente para no perderse el Brasil vs. Japón por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.

País / Región Hora local del partido Brasil vs Japón España 7:00 p. m. / 19:00. Argentina 2:00 p. m. / 14:00. Paraguay 2:00 p. m. / 14:00. Uruguay 2:00 p. m. / 14:00. Brasil 2:00 p. m. / 14:00 (zona principal). Chile 1:00 p. m. / 13:00. Bolivia 1:00 p. m. / 13:00. Venezuela 1:00 p. m. / 13:00. Puerto Rico 1:00 p. m. / 13:00. República Dominicana 1:00 p. m. / 13:00. Colombia 12:00 p. m. / 12:00. Perú 12:00 p. m. / 12:00. Ecuador 12:00 p. m. / 12:00. Panamá 12:00 p. m. / 12:00. México (tiempo del centro) 11:00 a. m. / 11:00. Guatemala 11:00 a. m. / 11:00. Nicaragua 11:00 a. m. / 11:00. Costa Rica 11:00 a. m. / 11:00. El Salvador 11:00 a. m. / 11:00. Honduras 11:00 a. m. / 11:00. Estados Unidos – Hora del Este (Miami, NY, Washington) 1:00 p. m. / 13:00. Estados Unidos – Hora del Centro 12:00 p. m. / 12:00. Estados Unidos – Hora de la Montaña 11:00 a. m. / 11:00. Estados Unidos – Hora del Pacífico 10:00 a. m. / 10:00. Japón 3:00 a. m. del martes 30

Otros países con huso similar a España 7:00 p. m. / 19:00.

Últimos 5 partidos de Brasil y Japón

Selección Fecha Rival Marcador Brasil 24/06/26 Escocia Brasil 3–0 Escocia Brasil 19/06/26 Haití Brasil 3–0 Haití Brasil 13/06/26 Marruecos Brasil 1–1 Marruecos Brasil 06/06/26 Egipto Brasil 2–1 Egipto Brasil 31/05/26 Panamá Brasil 6–2 Panamá Japón 25/06/26 Suecia Japón 1–1 Suecia Japón 20/06/26 Túnez Túnez 0–4 Japón Japón 14/06/26 Países Bajos Países Bajos 2–2 Japón Japón 31/05/26 Islandia Japón 1–0 Islandia Japón 31/03/26 Inglaterra Inglaterra 0–1 Japón

Alineaciones posibles de Brasil y Japón para los 16vos de final

Posible alineación de Brasil (4-4-2): Alisson Becker; Danilo, Leo Pereira Marquinhos, Douglas Santos; Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Casemiro, Raphinha; Igor Thiago y Vinícius Júnior.

Posible alineación de Japón (3-4-3): Zion Suzuki; Ayumu Seko, Kō Itakura, Hiroki Itō; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Ritsu Dōan, Ayase Ueda, Daizen Maeda.

Alemania vs. Paraguay por los dieciseisavos del Mundial 2026. (Video: @dfb_team)