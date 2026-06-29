¿Dónde ver Brasil vs. Japón EN VIVO y EN DIRECTO, por los 16avos de final del Mundial 2026? ¿Qué canales transmitirán este compromiso? Recuerda que podrás disfrutar este encuentro a través de las señales de TV Globo, SporTV, CazéTV, DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y Paramount+. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Brasil comenzará a las 2:00 p.m. del lunes 29 de junio, con dos horas menos en Perú y una hora menos en México. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Houston.

Brasil vs. Japón se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: CBF)

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en Brasil?

Los aficionados brasileños podrán seguir el partido por TV Globo en señal abierta. Además, estará disponible en sportv y DSports para los usuarios de televisión por suscripción. En streaming, también podrá verse mediante CazéTV, Globoplay, DGO, Disney+ Premium, DAZN y Paramount+.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en Perú?

En Perú, el encuentro podrá verse por América Televisión en señal abierta. Asimismo, DSports transmitirá el partido para los clientes de DIRECTV, mientras que DGO permitirá seguirlo por internet desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el encuentro a través de Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. También estará disponible por DSports y mediante DGO para quienes prefieran verlo vía streaming.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en México?

En territorio mexicano, el compromiso podrá verse por Canal 5 de Televisa y Azteca 7 en señal abierta. Además, estará disponible en TUDN y ViX para los usuarios que deseen seguir el partido por televisión de paga o streaming.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el encuentro mediante Canal 10, Teledoce y otras señales habilitadas para el Mundial 2026. También tendrán la opción de verlo por DSports y DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en Paraguay?

En Paraguay, el partido estará disponible por Telefuturo y SNT en señal abierta. Asimismo, los usuarios de televisión paga podrán seguirlo por DSports y mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en Chile?

Los hinchas chilenos podrán ver el compromiso por Chilevisión en señal abierta. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión completa del encuentro y del resto del Mundial 2026.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en Venezuela?

En Venezuela, una de las principales alternativas para seguir el partido será DSports a través de DIRECTV. Los aficionados también podrán acceder a la transmisión mediante DGO desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro por RTVE en señal abierta, dependiendo de la programación oficial del Mundial 2026. También estará disponible a través de DAZN, que cuenta con cobertura del torneo en territorio español.