¿Dónde ver Brasil vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO, por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026? ¿Qué canales transmitirán este duelo? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4, 704 HD y América tvGO), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), TyC Sports, Mi Telefe y TV Pública. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Brasil a las 5:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

Por los octavos de final del Mundial 2026, vive la transmisión del partido entre Brasil vs. Noruega por América TV (Canal 4), América tvGO, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: CBF)

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega en Brasil?

Los aficionados brasileños podrán seguir el partido Brasil vs. Noruega por TV Globo, SporTV, ge.globo, ge TV, CazéTV, SBT y Nsports, plataformas que ofrecerán una amplia cobertura de los octavos de final del Mundial 2026.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega en Perú?

Los aficionados peruanos podrán disfrutar del partido Brasil vs. Noruega por DSports, mediante DIRECTV y DGO. Asimismo, algunos encuentros de los octavos de final del Mundial 2026 también estarán disponibles por América TV (Canal 4) y América tvGO, además de Paramount+.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega en Argentina?

En Argentina, el duelo Brasil vs. Noruega podrá seguirse por Telefe, TyC Sports y TV Pública. Además, estará disponible por DSports, DGO, Flow y otras plataformas de streaming con derechos del Mundial 2026.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega en México?

Los aficionados mexicanos podrán ver el partido Brasil vs. Noruega por Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX, que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en México.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega en Colombia?

En Colombia, el encuentro Brasil vs. Noruega podrá verse por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. Asimismo, el partido estará disponible mediante DSports (DIRECTV y DGO) y diversas plataformas de streaming autorizadas.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el Brasil vs. Noruega por Teleamazonas (Canal 5), además de DSports a través de DIRECTV y DGO, y otras plataformas con cobertura del Mundial 2026.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega en Chile?

En Chile, el partido Brasil vs. Noruega estará disponible por Chilevisión, además de DSports, DGO y Paramount+, que transmitirán varios encuentros de los octavos de final del Mundial 2026.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega en España?

Los aficionados españoles podrán ver el partido Brasil vs. Noruega por La 1 de TVE, La 2 Catalunya, RTVE Play y DAZN Mundial, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en España.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro Brasil vs. Noruega podrá seguirse por FOX y FS1 en inglés, mientras que en español estará disponible mediante Telemundo y Universo. Además, las plataformas FOX One y Peacock ofrecerán la transmisión vía streaming.