¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026? ¿Qué canales transmitirán este duelo mundialista? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de DSports y ESPN para toda Latinoamérica. Además, estará disponible mediante DIRECTV, DGO y Disney Plus. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Canadá iniciará a las 2:00 p.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador comenzará una hora después. No te pierdas este encuentro que se disputará el viernes 12 de junio en el BMO Field.

Canadá vs. Bosnia se enfrentan por la jornada 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de Canadá)

¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el encuentro entre Canadá y Bosnia mediante las señales de ESPN y DSports. Asimismo, Disney Plus y DGO forman parte de las alternativas de streaming para disfrutar de todas las incidencias del Mundial 2026.

¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en Argentina?

En Argentina, el compromiso podrá verse a través de ESPN y DSports, disponibles en distintos operadores de televisión por suscripción. Además, Disney Plus y DGO ofrecerán la transmisión online del encuentro.

¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en Ecuador?

Los hinchas ecuatorianos podrán disfrutar del duelo entre canadienses y bosnios mediante las señales de ESPN y DSports, además de las plataformas digitales Disney Plus y DGO.

¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en Colombia?

La transmisión del partido en Colombia estará a cargo de ESPN y DSports, canales que cuentan con cobertura del Mundial 2026. Asimismo, Disney Plus y DGO serán alternativas para seguir el encuentro vía streaming.

¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en España?

Los aficionados en España podrán seguir el encuentro mediante plataformas y operadores que cuenten con los derechos correspondientes para la Copa Mundial 2026. Además, podrán mantenerse al tanto de todas las incidencias a través de la cobertura digital del torneo.

¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en México?

En México, el choque entre Canadá y Bosnia podrá seguirse mediante ESPN y Disney Plus, además de las alternativas internacionales disponibles para la cobertura del Mundial 2026.