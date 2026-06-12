¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026? ¿Qué canales transmitirán este duelo mundialista? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de DSports y ESPN para toda Latinoamérica. Además, estará disponible mediante DIRECTV, DGO y Disney Plus. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Canadá iniciará a las 2:00 p.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador comenzará una hora después. No te pierdas este encuentro que se disputará el viernes 12 de junio en el BMO Field.
¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en Perú?
Los aficionados peruanos podrán seguir el encuentro entre Canadá y Bosnia mediante las señales de ESPN y DSports. Asimismo, Disney Plus y DGO forman parte de las alternativas de streaming para disfrutar de todas las incidencias del Mundial 2026.
¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en Argentina?
En Argentina, el compromiso podrá verse a través de ESPN y DSports, disponibles en distintos operadores de televisión por suscripción. Además, Disney Plus y DGO ofrecerán la transmisión online del encuentro.
¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en Ecuador?
Los hinchas ecuatorianos podrán disfrutar del duelo entre canadienses y bosnios mediante las señales de ESPN y DSports, además de las plataformas digitales Disney Plus y DGO.
¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en Colombia?
La transmisión del partido en Colombia estará a cargo de ESPN y DSports, canales que cuentan con cobertura del Mundial 2026. Asimismo, Disney Plus y DGO serán alternativas para seguir el encuentro vía streaming.
¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en España?
Los aficionados en España podrán seguir el encuentro mediante plataformas y operadores que cuenten con los derechos correspondientes para la Copa Mundial 2026. Además, podrán mantenerse al tanto de todas las incidencias a través de la cobertura digital del torneo.
¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en México?
En México, el choque entre Canadá y Bosnia podrá seguirse mediante ESPN y Disney Plus, además de las alternativas internacionales disponibles para la cobertura del Mundial 2026.