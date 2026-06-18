Canadá vs. Qatar. (Foto: Getty Images)
Canadá vs. Qatar. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la segunda jornada de la fase de grupos del ? ¿Qué canales transmitirán este duelo? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus), DAZN y Paramount+. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Brasil a las 7:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador, una hora menos en Bolivia y tres horas menos en México. No te pierdas este encuentro que se disputará el jueves 18 de junio en el Estadio Vancouver.

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Canadá vs. Qatar chocan por la fecha 2 del Mundial 2026. (Video: Selección de Canadá)

¿Dónde ver Canadá vs. Qatar en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Canadá vs. Qatar a través de América Televisión en señal abierta. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Canadá vs. Qatar en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por Telefe en señal abierta. También estará disponible en TyC Sports y DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver Canadá vs. Qatar en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Canadá vs. Qatar en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Canadá vs. Qatar en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Telefuturo y Trece en señal abierta. También estará disponible en Tigo Sports y DSports para quienes cuenten con televisión de paga.

¿Dónde ver Canadá vs. Qatar en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de RTVE en señal abierta, dependiendo de la programación del Mundial 2026. También estará disponible en DAZN mediante streaming y operadores asociados.

¿Dónde ver Canadá vs. Qatar en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Canal 5 de Televisa y TV Azteca 7 en señal abierta. Asimismo, estará disponible en TUDN y en la plataforma ViX para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Canadá vs. Qatar en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Chilevisión en señal abierta. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Canadá vs. Qatar en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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