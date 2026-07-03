Por los 16avos de final del Mundial 2026, Colombia y Ghana medirán fuerzas este viernes 3 de julio en el Estadio Kansas City. Para que no te pierdas el partido, revisa esta nota. Solo así sabrás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Colombia - Ghana en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Colombia - Ghana por el Mundial 2026 este viernes 3 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:30 pm
- Estados Unidos (CT): 8:30 pm
- Estados Unidos (MT): 7:30 pm
- Estados Unidos (PT): 6:30 pm
- México (CDMX): 7:30 pm
- España: 3:30 am del sábado 4 de julio
- Puerto Rico: 9:30 pm
- Panamá: 8:30 pm
- Costa Rica: 7:30 pm
- República Dominicana: 9:30 pm
- El Salvador: 7:30 pm
- Guatemala: 7:30 pm
- Honduras: 7:30 pm
- Nicaragua: 7:30 pm
- Argentina: 10:30 pm
- Brasil (Brasilia): 10:30 pm
- Uruguay: 10:30 pm
- Chile (Santiago): 9:30 pm
- Paraguay: 10:30 pm
- Bolivia: 9:30 pm
- Venezuela: 9:30 pm
- Ecuador: 8:30 pm
- Perú: 8:30 pm
- Colombia: 8:30 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Colombia - Ghana?
Este viernes 3 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Colombia - Ghana por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, ditu
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, ViX, FOX, FOX+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, ViX, FOX El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, Canal 10 Nicaragua, ViX, FOX Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes, ViX