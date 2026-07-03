Por los 16avos de final del Mundial 2026, medirán fuerzas este viernes 3 de julio en el Estadio Kansas City. Para que no te pierdas el partido, revisa esta nota. Solo así sabrás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Colombia - Ghana por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Colombia - Ghana por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Colombia - Ghana en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Colombia - Ghana por el Mundial 2026 este viernes 3 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 9:30 pm                                   
  • Estados Unidos (CT): 8:30 pm
  • Estados Unidos (MT): 7:30 pm
  • Estados Unidos (PT): 6:30 pm
  • México (CDMX): 7:30 pm
  • España: 3:30 am del sábado 4 de julio
  • Puerto Rico: 9:30 pm
  • Panamá: 8:30 pm                     
  • Costa Rica: 7:30 pm
  • República Dominicana: 9:30 pm
  • El Salvador: 7:30 pm
  • Guatemala: 7:30 pm
  • Honduras: 7:30 pm
  • Nicaragua: 7:30 pm
  • Argentina: 10:30 pm
  • Brasil (Brasilia): 10:30 pm
  • Uruguay: 10:30 pm
  • Chile (Santiago): 9:30 pm
  • Paraguay: 10:30 pm
  • Bolivia: 9:30 pm
  • Venezuela: 9:30 pm
  • Ecuador: 8:30 pm
  • Perú: 8:30 pm
  • Colombia: 8:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Colombia - Ghana?

Este viernes 3 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Colombia - Ghana por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
  • Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
  • Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, ditu
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, ViX, FOX, FOX+
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, ViX, FOX El Salvador
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, Canal 10 Nicaragua, ViX, FOX Nicaragua
  • República Dominicana: Pio Deportes, ViX
GOL CARACOL, CANAL RCN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, DIRECTV EN VIVO — ver partido Colombia vs. Ghana por TV y Online | Mundial | VIDEO
Colombia y Ghana se enfrentan esteviernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN. Win Sports, Ditu, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports, Universo y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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