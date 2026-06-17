Un debut que genera alta expectativa. Este miércoles 17 de junio, no te pierdas el partido de la , en lo que será el último del Grupo K en esta Jornada 1 de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Con Luis Díaz como titular, los cafeteros se preparan para hacer historia y arrancan en Ciudad de México en el Estadio Azteca. A continuación, te cuento dónde ver Colombia vs. Uzbekistán y los horarios en diferentes partes del mundo.

Colombia vs. Uzbekistán se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Colombia vs. Uzbekistán se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver Colombia - Uzbekistán EN VIVO por Copa Mundial de Fútbol 2026? Horarios y Canales

Este miércoles 17 de junio es el debut de la Selección Colombia vs. Uzbekistán en la Copa Mundial de Fútbol 2026, por la Jornada 1 del Grupo K desde el Estadio Azteca, que iniciará a partir de las 9:00 p.m. Bogotá y será transmitido por Canal RCN, Gol Caracol y DIRECTV Sports. A continuación, te dejo con más opciones en TV y Streaming, así como también los horarios, para seguir este enfrentamiento.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaDIRECTV Sports y DGo11:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo10:00 p.m.
ChileDIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium10:00 p.m.
ColombiaCanal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo9:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports8:00 p.m.
EcuadorDIRECTV Sports y DGo9:00 p.m.
MéxicoTV Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium8:00 p.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo9:00 p.m. ET
EspañaRTVE Play y DAZN4:00 a.m. (Jueves 18)
ParaguayDIRECTV Sports y DGo11:00 p.m.
PerúDIRECTV Sports y DGo9:00 p.m.
UruguayDIRECTV Sports y DGo11:00 p.m.
VenezuelaDIRECTV Sports y DGo10:00 p.m.

Colombia vs. Uzbekistán: posibles alineaciones

  • Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.
  • Uzbekistán: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustamjon Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Farrukh Sayfiev, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Sherzod Nasrulloev; Abbosbek Fayzullayev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov.
Consulta dónde puedes ver el partido de Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, este miércoles 17 de junio, por la Jornada 1 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta dónde puedes ver el partido de Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, este miércoles 17 de junio, por la Jornada 1 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Fecha, horario y TV para ver Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Martes 16 de junio de 2026
  • Lugar: Estadio Azteca de la Ciudad de México
  • Horario: 9:00 p.m. Perú y Colombia / 11:00 p.m. Argentina
  • Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)
GOL CARACOL, Canal RCN, Win Sports y DIRECTV EN VIVO — ver partido Colombia vs. Uzbekistán por TV abierta y Online | VIDEO
Colombia y Uzbekistán se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este miércoles 17 de junio por la Jornada 1 del Grupo K desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México, México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN, Dito, Win Sports, Chilevisión, ViX Premium, DAZN Mundial, Teledeporte, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE FCFSELECCIONCOL EN X DE @FCFSeleccionCol)
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