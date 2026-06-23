¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo EN VIVO y EN DIRECTO, por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo de la ‘Tricolor’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de GOL Caracol TV, Canal RCN, América TV (4 y 704 HD), DSports, ESPN, Popu TV, Universo, FOX, Telemundo, Disney Plus Premium, Paramount+, DGO, peacock, tubi y Fox One. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Colomba a las 9:00 p.m. del martes 23 de junio, con dos horas más en Argentina. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Guadalajara.

Colombia vs. RD Congo se transmitirá por GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: FCF)

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el partido entre Colombia y RD Congo por Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. Además, el encuentro estará disponible por DSports y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por streaming.

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo en Perú?

En Perú, el compromiso podrá verse por América Televisión en señal abierta. Asimismo, estará disponible a través de DSports y la plataforma DGO.

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante DSports, además de la plataforma de streaming DGO, disponible para celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo en Ecuador?

En Ecuador, el partido podrá verse por Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta. También estará disponible mediante DSports y DGO.

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo en Chile?

Los hinchas chilenos podrán disfrutar del compromiso por Chilevisión en señal abierta. Asimismo, tendrán la opción de seguirlo por DSports y DGO.

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo en Paraguay?

En Paraguay, el encuentro será transmitido por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV. Además, estará disponible por DSports y la plataforma DGO.

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el partido por Canal 5, Canal 10, Canal 12 (Teledoce), además de DSports y DGO.

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo en Venezuela?

En Venezuela, la transmisión estará disponible mediante DSports para los clientes de DIRECTV y a través de DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del encuentro por Canal 5, TUDN, Azteca 7 y la plataforma ViX, de acuerdo con la programación oficial del Mundial 2026.

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo en España?

En España, el compromiso podrá verse a través de La 1 de TVE, Teledeporte y DAZN, según la programación oficial del Mundial 2026.

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el encuentro mediante Univision, TUDN USA, Telemundo, FOX Sports y FOX Deportes. Además, estará disponible en ViX, Peacock y Fubo para quienes prefieran verlo vía streaming.