Colombia vs. RD Congo se enfrentan este martes 23 de junio, en el compromiso correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Guadalajara (México). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Colombia llega fortalecida tras un debut convincente frente a Uzbekistán. El conjunto cafetero se impuso por 3-1 en su estreno mundialista, en un encuentro donde mostró contundencia ofensiva y pasajes de buen fútbol, aunque también dejó algunos espacios defensivos que el cuerpo técnico espera corregir antes del segundo compromiso del grupo. Con tres puntos en la tabla, una nueva victoria la dejaría muy cerca de los dieciseisavos de final.

El entrenador Néstor Lorenzo ha aprovechado los últimos entrenamientos para corregir detalles y mantener la intensidad mostrada en el debut. El seleccionador destacó la necesidad de mejorar la eficacia en las áreas y evitar las desconcentraciones que permitieron la reacción de Uzbekistán durante algunos pasajes del encuentro. En la interna del plantel existe confianza, pero también prudencia ante un rival que ya demostró que puede competir al máximo nivel.

Las principales figuras colombianas volverán a asumir el protagonismo. Luis Díaz fue una de las grandes figuras del estreno al participar directamente en dos de los tres goles del equipo, mientras que James Rodríguez continúa siendo el líder futbolístico y anímico del plantel. Jhon Arias, Richard Ríos y Jhon Durán también aparecen como piezas fundamentales dentro de un equipo que combina experiencia y juventud con la ilusión de realizar una gran Copa del Mundo.

Luis Díaz fue elegido el mejor jugador de Colombia en el debut ante Uzbekistán. (Foto: AFP)

República Democrática del Congo afrontará el partido con la confianza que le dejó su estreno frente a Portugal. La selección africana sorprendió al empatar 1-1 con uno de los favoritos del grupo, resultado que alimentó sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria. Los dirigidos por Sébastien Desabre mostraron orden defensivo, intensidad física y una gran capacidad para salir rápidamente al contragolpe.

Uno de los nombres propios del conjunto africano es Yoane Wissa. El delantero marcó el histórico primer gol de RD Congo en un Mundial y se perfila nuevamente como la principal amenaza ofensiva para la defensa colombiana. Junto a él sobresalen futbolistas como Chancel Mbemba y Aaron Wan-Bissaka, quienes aportan experiencia y solidez a un plantel que quiere seguir sorprendiendo.

El duelo también tendrá un valor histórico, ya que será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones absolutas. Colombia y República Democrática del Congo nunca se habían cruzado en un partido oficial ni amistoso, por lo que el encuentro en Guadalajara abrirá un nuevo capítulo para ambas federaciones en el escenario mundialista.

RD Congo sorprendió a todos robándole un empate a Portugal. (Foto: Getty Images)

¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el partido entre Colombia y República Democrática del Congo a través de Caracol Televisión y RCN Televisión, señales que transmitirán en vivo el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. Además, estará disponible por streaming en Ditu y en las plataformas digitales de ambos canales.

¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo en Argentina?

En Argentina, el compromiso será transmitido en vivo por DSports (DIRECTV) para televisión por suscripción, mientras que los usuarios también podrán seguir todas las incidencias mediante la plataforma DGO.

¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo en Perú?

En territorio peruano, el encuentro podrá verse por América Televisión en señal abierta y por DSports en televisión satelital. Asimismo, los suscriptores tendrán la opción de seguir el partido vía DGO.

¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido por TUDN, Canal 5 y la plataforma de streaming ViX, que ofrecerán la transmisión en vivo del encuentro mundialista.

¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo en España?

En España, el partido será emitido por Mitele Plus, mientras que también estará disponible a través de Telecinco, dependiendo de la programación establecida para la jornada del Mundial 2026. Otra opción es verlo por La1 de TVE y por RTVE Play.

¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta y de DSports para televisión por suscripción. También podrá seguirse mediante DGO.

¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán ver el encuentro en vivo por DSports (DIRECTV) y mediante la plataforma de streaming DGO, que ofrecerá la cobertura completa del compromiso correspondiente al Grupo K del Mundial 2026.

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