¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo de la ‘Tricolor’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de GOL Caracol TV, Canal RCN, TyC Sports, Telefe, Mi Telefe, TV Pública, DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y Paramount+. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Colombia a las 9:00 p.m. del miércoles 17 de junio, la misma hora en Perú y dos más en Argentina. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Kansas City.

Colombia vs. Uzbekistán juegan por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa del Mundo. (Video: Selección Colombia / Instagram)

¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el partido entre Colombia vs. Uzbekistán a través de Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. Además, el encuentro estará disponible por DSports para los suscriptores de DirecTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo vía streaming.

¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán en Perú?

En Perú, el compromiso podrá verse por América Televisión en señal abierta. Asimismo, los usuarios de DIRECTV tendrán acceso a la transmisión mediante DSports y la plataforma DGO desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán en Argentina?

Los hinchas argentinos podrán seguir el encuentro por DSports a través de DIRECTV. También estará disponible en DGO para quienes deseen ver el partido mediante streaming desde celulares, tablets, computadoras o Smart TV.

¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán en México?

En territorio mexicano, el partido podrá verse por TUDN y las señales de Televisa, además de la plataforma ViX para los usuarios que prefieran seguir el encuentro por internet.

¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el compromiso por DSports mediante DIRECTV. Asimismo, DGO ofrecerá la transmisión en vivo para quienes deseen verlo desde cualquier dispositivo conectado a internet.

¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán en Paraguay?

En Paraguay, el encuentro estará disponible por DSports para los clientes de DIRECTV y mediante DGO para quienes opten por el streaming. También podría formar parte de la programación de señales locales con derechos del Mundial 2026.

¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán en Chile?

Los hinchas chilenos podrán ver el partido por Chilevisión en señal abierta, además de DSports y DGO para los usuarios de DIRECTV que quieran seguir toda la cobertura del Mundial 2026.

¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán en Venezuela?

En Venezuela, la transmisión estará disponible principalmente a través de DSports por DIRECTV. Los aficionados también podrán acceder al encuentro mediante DGO desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el partido mediante Teleamazonas en señal abierta. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión completa para los clientes de DIRECTV.

¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán en España?

En España, el encuentro podrá verse a través de RTVE en señal abierta, dependiendo de la programación oficial del Mundial 2026. También estará disponible en DAZN para los usuarios que sigan la Copa del Mundo mediante streaming.