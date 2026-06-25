¿Dónde ver Ecuador vs. Alemania EN VIVO y EN DIRECTO, por la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo de la ‘Tri’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y Paramount+. En Ecuador este duelo se verá por Teleamazonas (Canal 5). ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Ecuador a las 3:00 p.m., con una hora menos en México y siete más en España. No te pierdas este encuentro que se disputará este jueves 25 de junio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

Ecuador vs. Alemania se enfrentan por la fecha 3 del Mundial 2026. (Video: dfb_team)

¿Dónde ver Ecuador vs. Alemania en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el partido entre Ecuador y Alemania por Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta. Además, el encuentro estará disponible a través de ESPN mediante Disney+ Premium, así como por DSports para los clientes de DIRECTV y la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Ecuador vs. Alemania en Perú?

En Perú, el compromiso podrá verse por América Televisión en señal abierta. También estará disponible por ESPN (Disney+ Premium) y DSports, tanto en la señal de DIRECTV como en DGO.

¿Dónde ver Ecuador vs. Alemania en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán disfrutar del encuentro por Telefe y TyC Sports, además de DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Ecuador vs. Alemania en Colombia?

En Colombia, el partido será transmitido por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. Asimismo, podrá seguirse por ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿Dónde ver Ecuador vs. Alemania en Chile?

Los hinchas chilenos podrán ver el compromiso por Chilevisión, además de ESPN a través de Disney+ Premium y DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Ecuador vs. Alemania en Uruguay?

En Uruguay, el encuentro podrá seguirse por Canal 5, Canal 10 y Canal 12 (Teledoce). También estará disponible por DSports mediante DIRECTV y la plataforma DGO.

¿Dónde ver Ecuador vs. Alemania en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán disfrutar del partido por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV. Además, estará disponible por DSports en DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Ecuador vs. Alemania en México?

En México, la transmisión estará a cargo de Canal 5, TUDN y Azteca 7, además de la plataforma de streaming ViX.

¿Dónde ver Ecuador vs. Alemania en España?

En España, el compromiso podrá seguirse por La 1 de TVE, Teledeporte y DAZN, de acuerdo con la programación oficial de los derechos de transmisión del Mundial 2026.