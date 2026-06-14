¿Dónde ver Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo de la ‘Tri’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y Paramount+. En Ecuador este duelo se verá por Teleamazonas. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Ecuador a las 6:00 p.m., con una hora menos en México y siete más en España. No te pierdas este encuentro que se disputará este domingo 14 de junio en el Estadio Filadelfia.

Con la transmisión de Teleamazonas, DSports, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, TyC Sports, Telefe y TV Azteca 7, Ecuador vs. Costa de Marfil juegan por la Copa del Mundo. (Video: FEF)

¿Dónde ver Ecuador vs. Costa de Marfil en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el debut de La Tri ante Costa de Marfil por señal abierta a través de Teleamazonas. Además, el encuentro estará disponible por DSports, DGO, Disney+ y Paramount+.

¿Dónde ver Ecuador vs. Costa de Marfil en Perú?

En territorio peruano, la transmisión del partido estará a cargo de DSports para televisión por suscripción. Asimismo, los usuarios podrán verlo mediante las plataformas DGO, Disney+ y Paramount+.

¿Dónde ver Ecuador vs. Costa de Marfil en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de ViX. Además, diversas coberturas y resúmenes estarán disponibles en las plataformas oficiales con derechos del Mundial 2026 en el país.

¿Dónde ver Ecuador vs. Costa de Marfil en Argentina?

En Argentina, el compromiso podrá verse por Telefe, DSports y Flow Sports. También estará disponible vía streaming en DGO, Disney+, Paramount+ y Mi Telefe.

¿Dónde ver Ecuador vs. Costa de Marfil en Paraguay?

Los hinchas paraguayos tendrán la posibilidad de seguir el partido mediante la señal de Unicanal, una de las cadenas que cuenta con cobertura del Mundial 2026 en el país.

¿Dónde ver Ecuador vs. Costa de Marfil en Uruguay?

En Uruguay, la transmisión estará disponible por DSports y DGO. También podrá verse mediante Disney+ Premium y Paramount+, plataformas que ofrecen partidos del Mundial 2026.

¿Dónde ver Ecuador vs. Costa de Marfil en Chile?

Los aficionados chilenos podrán ver el encuentro por Chilevisión en televisión abierta. Asimismo, el partido estará disponible por DSports, DGO, Disney+ y Paramount+.