¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao EN VIVO y EN DIRECTO, por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo de la ‘Tri’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y Paramount+. En Ecuador este duelo se verá por Teleamazonas. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Ecuador a las 7:00 p.m., con una hora menos en México y siete más en España. No te pierdas este encuentro que se disputará este sábado 20 en el Estadio Kansas City.

Desde el Estadio Kansas City, Ecuador vs. Curazao se enfrentan por el Mundial 2026. (Video: El 'Tri')

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el partido entre Ecuador y Curazao por Teleamazonas en señal abierta. Además, el encuentro estará disponible mediante DSports para los suscriptores de DirecTV y a través de la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por streaming.

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao en Perú?

En Perú, el compromiso podrá verse por América Televisión en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports y mediante DGO desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el encuentro a través de Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. También estará disponible por DSports y la plataforma DGO.

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao en Argentina?

En Argentina, el partido podrá verse mediante DSports para los clientes de DirecTV. Además, la plataforma DGO ofrecerá la transmisión en vivo por internet.

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao en Chile?

Los hinchas chilenos podrán disfrutar del encuentro por Chilevisión en señal abierta. También estará disponible mediante DSports y DGO.

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao en Uruguay?

En Uruguay, el compromiso podrá seguirse a través de Canal 5, Canal 10 y Canal 12, además de DSports y la plataforma DGO.

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán ver el partido por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV. Asimismo, estará disponible por DSports y mediante DGO.

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao en Venezuela?

En Venezuela, la transmisión estará disponible por DSports a través de DirecTV y mediante la plataforma DGO para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro mediante Canal 5, Azteca 7, TUDN y la plataforma ViX, dependiendo de la programación oficial de la jornada.

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao en España?

En España, el compromiso podrá verse por La 1 de TVE, Teledeporte y DAZN, de acuerdo con la programación oficial del Mundial 2026.

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de Univision, TUDN USA, Telemundo, FOX Sports y FOX Deportes. Además, estará disponible mediante las plataformas ViX, Peacock y Fubo para quienes prefieran verlo vía streaming.